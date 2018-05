FitnessDay – Ai nastri di partenza la 7ª edizione | a Catania l’evento dedicato a sport e

sportfair

(Di venerdì 18 maggio 2018)fa il pieno di numeri per la settima. Grande partecipazione dal mondo delloe del wellness siciliano. Presenti anche associazioni solidali e di ricerca del personale Aidila settimadelalloe al wellness in programma domenica 27 maggio dalle 9.00 alle 19.00 negli spazi del Lido Jolly Coccoloba, alla Plaia di. Mancano pochi giorni per assistere, sotto il primo sole estivo, a una giornata di divertimento, ma anche di culturaiva e di benessere che coinvolgerà appassionati, operatori e associazioni di categoria provenienti da ogni parte della Sicilia. Già ben 107 istruttori hanno già aderito all’iniziativa e oltre 15 centriivi del territorio hanno messo a disposizione le loro attrezzature per allestire i dieci palchi destinati alle lezioni e alle attività tenute dai più ...