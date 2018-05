Finanza italiana in tensione | salgono Spread e CDS

Giovanni Bazoli rinviato a giudizio per ostacolo alla vigilanza. A processo un protagonista della Finanza cattolica italiana : Il gup di Bergamo ha disposto il rinvio a giudizio per il banchiere Giovanni Bazoli, l'amministratore delegato di Ubi Victor Massiah e per gli altri 29 imputati (compresa la banca come persona giuridica) per la vicenda Ubi. Le accuse per le quali il pm Fabio Pelosi aveva chiesto il rinvio a giudizio sono ostacolo all'esercizio degli Organismi di vigilanza e presunte irregolarità nella raccolta delle deleghe in vista dell'assemblea del ...