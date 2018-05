Filippo Contri del GF 15 denunciato per maltrattamento di animali

GF 2018 - caos nella casa : Filippo Contri bersagliato - altre squalifiche? : Al GF 2018 si è sfiorata una nuova rissa ieri sera, in tarda serata: le anticipazioni di martedì 22 maggio prevedono squalifiche ed eliminazioni a sorpresa? Forse sono provvedimenti esagerati, ma dato che si sono creati precedenti di ogni tipo, mai dire mai. Se il Web chiede di squalificare un concorrente e lo fa in modo insistente, sollevando polveroni e rivolte in rete, alla fine è certo che la produzione prende almeno un provvedimento, che ...

Grande Fratello 2018 : scontro violento in casa tra Filippo Contri e Simone Coccia Colaiuta : Filippo difende Danilo Aquino e attacca duramente l'ex spogliarellista abruzzese per il suo falso comportamento.

Grande Fratello - crisi tra Lucia Orlando e Filippo Contri : 'Siamo troppo differenti' : Per quanto qui dentro viviamo una realtà diversa dal mondo…se tu provi una sensazione positiva per Filippo non puoi pensare che fuori sia diverso. Non riesco a capire come, nel 2018, si possa ...

Grande Fratello : Filippo Contri geloso di Danilo e Lucia? : Danilo e Lucia amici al GF 15: Filippo Contri è geloso? In queste ultime ore Filippo Contri ha mostrato una certa insofferenza nella casa del Grande Fratello. Per tale motivo Danilo Aquino, in giardino, l’ha avvicinato per capire da cosa possa derivare questo suo malumore. A quel punto Filippo gli ha risposto di essere nervoso per via del rapporto con Lucia, che in queste ore si è un po’ incrinato. Danilo allora, visibilmente ...

Grande Fratello 15 - Filippo Contri su Asia Argento : “Ha un viso di m**** - una faccia da cane”. E lei querela : Forse i concorrenti del Grande Fratello 15 non si rendono conto di essere ripresi 24 ore su 24, o forse si sono lasciati troppo andare, tant’è che quello che succede dentro le mura della Casa di Cinecittà ha poi delle serie ripercussioni nel mondo reale. Era già successo con la rivolta nata dagli episodi di bullismo nei confronti della concorrente Aida Nizar, e ora è successo ai danni dell’attrice Asia Argento, figlia di Dario ...

Grande Fratello : ennesima lite tra Filippo Contri e Lucia Orlando : Filippo Contri e Lucia Orlando litigano ancora al Grande Fratello: la coppia discute ma poi fa pace La storia tra Filippo Contri e Lucia Orlando, nata al Grande Fratello, continua ad attraversare numerosi alti e bassi all’interno della Casa. A forti momenti di passione, infatti, i due alternano anche molte discussioni e sContri nati a […] L'articolo Grande Fratello: ennesima lite tra Filippo Contri e Lucia Orlando proviene da Gossip ...

GF15 : Simone minacciato da Baye - Filippo Contri denunciato da Asia Argento Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del ''#Grande Fratello 15'', il reality condotto da Barbara D'Urso [Video] che andra' in onda stasera con la terza puntata. Le ultime novita' ci svelano che #Baye Dame e Filippo Contri sono stati protagonisti di due nuovi episodi denigratori. ''Grande Fratello'': Baye Dame ha minacciato Simone? Le novita' del Grande Fratello svelano che ci sono stati nuovi atti ...

