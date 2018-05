FIFA | shock Platini | “Pilotati i sorteggi di France ’98”

serieanews

(Di venerdì 18 maggio 2018)- Hanno del clamoroso le dichiarazioni di Michelai microfoni di “Bleu”. “Non ci siamo preoccupati per sei anni di organizzare un Mondiale per non fare qualche piccolo imbroglio. Credete che gli altri non abbiano fatto lo stesso? Piccola truffa per fare in modo che Francia-Brasile si potessero incontrare soltanto in finale a Saint-Denis”. L'articolo: “Pilotati idi’98” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....