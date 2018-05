Fifa 19 | periodo di uscita | novità e differenze

Blastingnews

(Di venerdì 18 maggio 2018) 2 I vari bug e malfunzionamenti di18 hanno sto nei videogiocatori varie domande, riguardanti19, del tipo: Quali cambiamenti subira'? Quanti cambiamenti? Quali novita'? Le informazioni che si hanno al momento su19 sono veramente poche ma interessanti. Novita' Per quanto riguarda le novita',19 dovrebbe presentare due nuovi campionati che son stati per parecchio tempo sotto i riflettori, ovvero il torneo indiano ed il torneo cinese. Per gli appassionati di calcio minore, potrebbe anche arrivare la Serie C Italiana. Il viaggio di Alex Hunter molto probabilmente verra' riconfermato dalla EA Sports. Le novita' che hanno fatto più scalpore sono quelle riguardanti l'acquisto della licenza della Champions League e dell'Europa League, ma di questo ne parleremo più avanti. Dopo il passaggio di Messi e del Barcellona ai rivali di Pro Evolution ...