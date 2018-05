Fidarsi o no di De Vrij? Il grande dubbio di Simone Inzaghi

Blastingnews

(Di venerdì 18 maggio 2018) Il match dell'Olimpico di domenica sera, che vedrà affrontarsi Lazio e Inter, sarà decisivo per la qualificazione alla prossima fase a gironi della Champions League. Proprio per questo, siache Luciano Spalletti, non possono assolutamente permettersi errori che rischierebbero di compromettere tutto ciò che di buono è stato fatto fino ad ora. Se il tecnico toscano sembra avere pochi dubbi di formazione, il biancoceleste, invece, ha ancora un enorme dilemma da risolvere. Un suo importantissimo giocatore, infatti, potrebbe non prendere parte alla partita. La vicenda Il difensore olandese De, dal suo approdo nella Capitale, si è dimostrato un vero e proprio pilastro del club di Lotito e, sotto la gestione, è stato uno dei calciatori più utilizzati. Nonostante ciò, il centrale laziale potrebbe non scendere in campo nel match decisivo di domenica sera. ...