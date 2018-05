Fiat Chrysler in retromarcia a Piazza Affari : Si muove in retromarcia FCA che a Piazza Affari scivola dello 0,46%, mentre trapelano alcune indiscrezioni sul prossimo piano industriale che sarà presentato a giugno. Secondo Bloomberg ci sarà un ...

Fiat Chrysler - nel primo trimestre l'utile cresce del 59% e scende l'indebitamento : MILANO - Fca ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto in crescita del 59% a oltre 1 miliardo di euro. Nella nota, in cui il gruppo parla di ' trimestre record', la casa automobilistica ...

Fiat Chrysler viaggia al rialzo in attesa dei conti : Teleborsa, - Tonica Fiat Chrysler a Piazza Affari che mostra un rialzo dello 0,86%. Gli investitori sono fiduciosi in attesa della pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2018. Buoni spunti ...

Fca/ Vendite in calo per Fiat Chrysler. Unrae chiede intervento dal Governo : Fca, Vendite in calo dell'8% in Europa. Sono stati diffusi i dati sulle immatricolazioni nell'Ue per il mese di marzo. Fiat Chrysler al quinto posto tra i produttori(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:49:00 GMT)