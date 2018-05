Festa del Fatto Quotidiano al Fuori Orario | ecco il programma completo

Bari - Presentata la XIII edizione della Festa dei popoli. : Spettacoli, momenti conviviali e di degustazione, fotografia, artigianato e… tanta musica. Oltre a nomi di artisti affermati che dalle ore 20.30 saliranno sul palco di via Ballestrero, in scaletta ci ...

Festa scudetto della Juventus : il programma : Un altro doblete , scudetto e Coppa Italia, , un'altra Festa per le vie di Torino. Sabato 19 maggio, dopo l'ultima partita della stagione contro l'Hellas Verona, la Juventus festeggerà con i suoi ...

FCA Autonomy : il marchio Jeep grande Festa a Varazze per il grande appuntamento del Mototerapia : FCA Autonomy ha partecipato con il marchio Jeep al grande appuntamento di Varazze di “Mototerapia” Si è svolto sul lungomare di Varazze – in provincia di Savona – uno degli appuntamenti di “Mototerapia”, la serie di manifestazioni organizzate dal pilota di freestyle Vanni Oddera e dedicate a bambini e ragazzi disabili, che possono vivere un’esperienza di sport e libertà altrimenti preclusi. Credits: Lorenzo ...

Un giardino più ricco al Nido Seconda Stella a Destra in occasione della Festa della mamma : Borghetto Santo Spirito. In occasione della festa della mamma, al Nido comunale "Seconda Stella a Destra" di Borghetto S.S., gestito dall'Equipe comunale e dalla Coop. Nuova Assistenza di Novara, le ...

Festa della mamma - il video emozionale di Carpisa è un boomerang. Polemica sui social : Carpisa, azienda che produce borse e altri accessori, è finita bufera per un video dedicato alle mamme lavoratrici. Su Facebook e su Twitter sono decine i post in cui si critica il filmato in cui alcune donne vengono convocate, redarguite per presunte negligenze e poi messe di fronte ai proprio figli e figlie che chiedono più tempo e attenzioni. C’è anche chi difende le immagini, ma si tratta di una minoranza e in alcuni casi ci ...

Inizia a Comiso la Festa dell'Addolorata : Ad annunciare l'avvio dei festeggiamenti sarà oggi a mezzogiorno lo sparo dei fuochi d'artificio e lo scampanio della Chiesa Madre

“Il cielo di Roma-Il cielo del Lazio” : l’attesa maniFestazione torna da sabato 19 a domenica 27 maggio : Con un ricco e ampliato programma di eventi, torna da sabato 19 maggio a domenica 27 maggio nei Parchi del Lazio l’attesa manifestazione “Il cielo di Roma – Il cielo del Lazio”, dedicata alla scoperta dell’astronomia, della scienza e della natura. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è organizzata dalla Regione Lazio, dal Parco dell’Appia Antica, dal Parco dei Castelli Romani e dall’ente regionale Roma Natura. Tra i soggetti ...

Sindaco San Lorenzello : “Festa della Juventus in centro? No - sono liquame” : La Juventus ha conquistato lo scudetto, settimo titolo consecutivo dopo il pareggio nella gara in trasferta contro la Roma, adesso la festa nel match casalingo contro il Verona. Non ci sarà alcuna festa invece a San Lorenzello, comune campano in provincia di Benevento: il Sindaco Antimo Lavorgna ha risposto così: “Ho inteso dare una risposta goliardica anche per stemperare il clima tra juventini e napoletani. Null’altro… Confesso ...

La Festa dello Sport – Dal 18 al 20 maggio tantissime attività proposte da Uisp e Alce Nero presso il Porto Antico di Genova : Festa dello Sport al Porto Antico di Genova con gli azzurri di pallanuoto Gitto e Di Fulvio: da venerdi un week end a tutto ritmo proposto da Uisp e Alce Nero Uisp e Alce Nero, il “biologico” nella nutrizione e nello Sport, festeggerenno il loro compleanno in occasione della Festa dello Sport, la maniFestazione organizzata da Porto Antico in collaborazione con Uisp Genova e Stelle nello Sport. Da venerdì 18 a domenica 20 maggio 2018 l’area del ...

EVENTI PER LA Festa del PATRONO. DAL 18 AL 21 MOLTE INIZIATIVE NEL SEGNO DELLE TRADIZIONI VERONESI : Sul palcoscenico, invece, saliranno artisti noti per le loro esibizioni in dialetto veronese. Durante le serate si alterneranno Storyville e Roberto Puliero, con un "jazz menù" dedicato alla cucina ...

L'assessore Romor alla maniFestazione finale del progetto 'Sport in Cartella' : Spero sia stata l'occasione per provare a praticare uno sport tutti insieme, vedendo quanto sia divertente e quanto bene faccia. L'invito che vi faccio è che finita questa manifestazione, voi ...

SEA Milano DEEJAY TRI - attesi 2.700 partecipanti alla grande Festa del triathlon all’Idroscalo di Milano : Sabato 19 e domenica 20 maggio torna l’avvincente due giorni di nuoto, ciclismo, corsa. Tra i campioni in gara anche Daniel Fontana e Dario Chitti Ben 2.700 appassionati triatleti, di cui 2.000 per le gare Olimpico e Sprint, 300 per il Super Sprint e 400 per le gare Kids, raggiungeranno sabato 19 e domenica 20 maggio l’Idroscalo di Milano per la seconda edizione di SEA Milano DEEJAY TRI. Questi i numeri che confermano il successo della ...

Genova - al Porto Antico torna la Festa dello Sport : Tommaso Castello , nazionale di Rugby, e Luisa Tesserin , azzurra nella scherma a Rio de Janeiro, e , freestyler, festeggeranno i vincitori del Concorso scolastico 'Il Bello dello Sport' , 55 ...

Festa dei Musei : da Napoli a Milano - tutte le iniziative del week end : Questo week end sarà interamente dedicato ai Musei, grazie alla Festa indetta dal Mibact in continuità con la Giornata mondiale dei Musei del 18 maggio. Tantissime iniziative, da Nord a Sud, per riscoprire il fondamentale valore culturale dei Musei.Continua a leggere