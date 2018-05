' Fenomenale tour' La Nannini il 13 luglio in piazza Sordello

Gianna Nannini a Roma sul trono del rock celebra il 3-0 sul Barcellona : video e scaletta di Fenomenale – Il Tour : Nonostante sia impossibilitata a muoversi e perfino a stare in piedi dopo l'incidente di Genova, Gianna Nannini a Roma con la tappa del suo Fenomenale - Il Tour ha confermato con la sua presenza scenica, per quanto ridimensionata dall'impedimento fisico, di essere la vera regina del rock italiano. Perfino da seduta, ovviamente sul suo trono da regina, riesce a catalizzare completamente l'attenzione su di sé e sulle sue canzoni, ad interagire ...

Scaletta di Gianna Nannini a Roma con Fenomenale – Il Tour il 10 aprile : orari e ultimi biglietti disponibili : Fenomenale - Il Tour va in scena al PalaLottomatica: il concerto di Gianna Nannini a Roma del 10 aprile porta do fronte al pubblico della Capitale lo spettacolo con cui la rocker sta presentando i brani dell'ultimo album Amore Gigante, insieme ai classici del suo repertorio. I concerti primaverili di Fenomenale - Il Tour sono stati anticipati dalle anteprime di dicembre Gianna Nannini Live, e la tranche di eventi in Germania, tutti sold ...

Gianna Nannini sul trono con le stampelle e due ospiti (video) : Fenomenale Il Tour continua con le date di Roma e Milano : Nonostante l'infortunio che l'ha colpita durante il concerto di Genova, costringendola ad interrompere l'evento, Gianna Nannini non ha interrotto il suo Fenomenale - Il Tour, lo show con cui sta presentando nei palazzetti di tutta Italia i brani dell'ultimo album Amore Gigante. La pesante distorsione al ginocchio, rimediata all'RDS Stadium di Genova cadendo da una pedana del palco, ha costretto Gianna Nannini a ridurre la mobilità sul palco. ...

Gianna Nannini cade dal palco in concerto a Genova/ Video - tour continua sul trono : una rocker "Fenomenale"! : Gianna Nannini cade dal palco in concerto a Genova: incidente durante una tappa del Fenomenale tour per la rocker italiana. Tanta paura ma the show must go on.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:41:00 GMT)