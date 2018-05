Fenerbahçe Zalgiris Streaming video e diretta tv | orario e risultato live basket

Basket - Eurolega 2018 : Zalgiris e Fenerbahce alle Final Four! Sconfitte Olympiacos e Baskonia : Le prime due squadre ad accedere alle Final Four di Eurolega sono lo Zalgiris Kaunas e il Fenerbahce. Per i lituani è un risultato storico, perchè tornano a giocare per il titolo europeo dopo la stagione 1998-1999, quando si laureò Campione d’Europa battendo in Finale la Virtus Bologna. Per i turchi, invece, è la quarta qualificazione consecutiva e la squadra di Obradovic potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Un vero e ...

Basket - Playoff Eurolega 2018 : netta vittoria per lo Zalgiris Kaunas sull’Olimpiakos. Il Baskonia si salva col Fenerbahce : Intensa serata di Playoff per l’Eurolega di Basket 2017-2018. Nella serata odierna, però, non ci sono stati verdetti definitivi e tutto è rimandato al prossimo turno: entrambe le sfide di questa sera, al momento, sono sul punteggio di 2-1 e ogni partita può essere decisiva per conquistare l’accesso alle Final Four. netta vittoria, davanti al pubblico di casa, per lo Zalgiris Kaunas. L’Olimpiakos Pireo, infatti, si è arreso con ...