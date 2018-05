Fatture false e finte coop | scoperta frode fiscale da 20 mln di euro

Como : Fatture false e finte cooperative - gdf scopre frode fiscale da 20 mln (2) : (AdnKronos) - Nel sistema fraudolento il consorzio rappresentava un operatore economico credibile sul mercato, in grado di essere particolarmente competitivo grazie al meccanismo illecito realizzato attraverso le cooperative . Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria svolti per il contras

Como. Frode fiscale con Fatture false di 18 cooperative : Como. Frode fiscale con fatture false di 18 cooperative – Una Frode fiscale da 20 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Como. Ad attuarla diciotto cooperative che, dal 2011 al 2015, hanno emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti, finalizzate alla creazione di fittizi crediti iva a favore di un consorzio. Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria svolti per il contrasto del caporalato di ...

