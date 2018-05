Farmaci | Smic | “La pillola del giorno dopo non inserita nell’elenco degli indispensabili”

meteoweb.eu

(Di venerdì 18 maggio 2018) “Un’occasione mancata, perché offrire alle donne italiane la sicurezza di poter trovare in ognia del territorio nazionale un anticoncezionale d’emergenza (del), senza essere costrette, come ancora avviene, a passare da unaa all’altra, è un fattore importante per ottenere una efficace prevenzione e di conseguenza un ulteriore auspicabile calo delle Ivg anche negli anni a venire, in quanto è stato dimostrato che la sua efficacia è tanto più elevata quanto più esso venga assunto vicino al rapporto presunto a rischio”. E’ questo il commento di Emilio Arisi, presidente della Società medica italiana per la contraccezione (), sull’aggiornamento della Farmacopea ufficiale, realizzato dal tavolo tecnico istituito dal ministro Lorenzin cui hanno partecipato rappresentanti del ministero della Salute, ...