Fallisce perché lo Stato non paga | imprenditore sfrattato dagli ufficiali giudiziari

ilgiornale

: @netflixandthat come una vittima della situazione, è importante invece fa vedere che ci sono altre vie, altre soluz… - xmelaniehere : @netflixandthat come una vittima della situazione, è importante invece fa vedere che ci sono altre vie, altre soluz… - Stefani96724942 : RT @lucabertazzo: @agorarai @Capezzone @DiDonadice Cavalcare la paura?No semplicemente guardare in faccia la realtà e non voltarsi dall'alt… - why5SOSare4 : RT @fletchersmile98: C’è una a cui piace Ashton che mi sta TROPPO sul cazzo non tanto per questo, quanto per il fatto che è una viziatella… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Glisono arrivati oggi a Monza. Hanno puntato dritto alla casa di Sergio Bramini per eseguire lo sfratto e mettere l'abitazione all'asta. Non uno sfratto qualunque.questodi 71 anni non è fallito per colpa sua, ma per colpa degli innumerevoli crediti che vanta nei confronti dello. E che lo, come succede sempre più spesso, non ha saldato. "Qualunque governo nasca c'è bisogno di gente come Sergio per cambiare la legge e fare in modo che lopaghi i suoi debiti", ha promesso Matteo Salvini che è andato a far visita a Bramini prima dello sfratto.Quattro milioni di crediti nonti. È questo macigno che ha portato Bramini, ex impresario nel ramo della raccolta rifiuti, sul lastrico. Ad un certo punto la Icom, una impresa di 32 dipendenti, non è riuscita ad andare più avanti. E, nonostante cercasse di farsi saldare quei lavori fatti ...