Fabio Aru | Giro d’Italia 2018 | “Zoncolan? Salita leggendaria | vedremo come sto Ho

Giro d’Italia 2018 - chi attaccherà sullo Zoncolan? Il Mostro infernale decide la maglia rosa : Fabio Aru deve provarci - Yates-Dumoulin testa a testa : Là dove osano solo le aquile, là dove solo i più forti sono riusciti a fare la voce grossa, là dove ogni volta si fa la storia e dove si entra nel mito del ciclismo. Il Mostro, l’Inferno dei pedali, la salita più dura d’Europa: chiamatelo come volete, questo è il Monte Zoncolan, questa è l’ascesa simbolo del Giro d’Italia 2018, questo sarà l’arbitro della Cosa rosa. Saranno i 10 chilometri più difficili del Vecchio ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - dodicesima tappa : Simon Yates sempre in maglia rosa - Pozzovivo lotta per il podio - Fabio Aru 10° : Simon Yates si conferma in maglia rosa anche al termine della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018. La Osimo-Imola doveva essere una banale frazione con l’annunciato arrivo in volata all’Autodromo e invece ha regalato spettacolo negli ultimi 50 chilometri quando il gruppo si è spaccato a causa della forte pioggia e del vento. Pozzovivo, Carapaz e Lopez si sono staccati rispetto agli altri big ma grazie a un buon lavoro delle ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru può rimontare e salire sul podio? Serve l’impresa. Mario Scirea : “Speravamo meglio. Se vuole vincere…” : Fabio Aru accusa tre minuti abbondanti di ritardo dalla maglia rosa Simon Yates ma ieri sullo strappo di Osimo è sembrato in crescendo di condizione e prova a guardare con ottimismo alla seconda parte del Giro d’Italia 2018: l’obiettivo è quello di provare a lottare per salire sul podio anche se la situazione è davvero molto complicata. Il Cavaliere dei Quattro Mori deve rimontare un paio di minuti a Domenico Pozzovivo e Thibaut ...

Giro d’Italia – Fabio Aru parole dolci verso i compagni di squadra : “posso contare su un team affidabile” : Fabio Aru ringrazia i compagni di dell’UAE team Emirates per l’ottimo lavoro svolto nell’undicesima tappa del Giro d’Italia Il capitano dell’UAE team Emirates, Fabio Aru, ha colto il 10° posto nell’11ª tappa del Giro d’Italia, la Assisi-Osimo. Massimo Paolone/LaPresse Con un perfetto lavoro di squadra, il campione italiano è riuscito, grazie soprattutto al supporto di Marco Marcato e Diego Ulissi, a evitare gli effetti di ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle dell’undicesima tappa : Simon Yates scatenato. Bene Davide Formolo - si difende Fabio Aru : Undicesima tappa per il Giro d’Italia, partenza da Assisi ed arrivo dopo un difficilissimo muro finale in quel di Osimo: a trionfare è ancora una volta Simon Yates che fa doppietta in Maglia Rosa dopo lo spettacolare successo di Campo Imperatore. Il britannico guadagna ancora su tutti i rivali in chiave classifica generale: in attesa delle grandi montagne può gustarsi il simbolo del primato in solitaria. Andiamo a rivivere ciò che è ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : segnali di crescita. Lo Zoncolan ultima spiaggia per ribaltare la classifica : Fabio Aru, anche oggi, ha perso secondi dalla maglia rosa Simon Yates al Giro d’Italia 2018, 21 per l’esattezza. Rispetto ai giorni scorsi, tuttavia, si è percepito qualcosa di diverso nella condizione atletica dello scalatore sardo. Fin qui il Cavaliere dei Quattro Mori ha sempre faticato quando la strada cominciava a salire, affrontando Etna, Montevergine e Campo Imperatore sovente nella retroguardia del gruppo, per poi pagare ...

Giro d’Italia - ecco i motivi dello scarso rendimento di Fabio Aru : Anche la seconda settimana di Giro d’Italia sta mettendo a nudo in maniera spietata le difficoltà di Fabio Aru. Giorno dopo giorno lo scalatore sardo sta accumulando sempre più ritardo in classifica, lasciando l’impressione di un corridore che non è in grado di far girare la propria corsa nonostante l’impegno profuso. Sul Gran Sasso il capitano della UAE Emirates si è staccato da tutti i diretti rivali per la classifica generale, ed anche la ...

Giro d’Italia 2018 - Alberto Contador : “Fabio Aru e Chris Froome non possono più vincere - ora Simon Yates è il grande favorito” : Alberto Contador conosce bene come si fa a vincere un grande Giro. Infatti nella bacheca del Pistolero ci sono due Giri d’Italia, due Tour e tre Vuelta. Il fuoriclasse spagnolo ha chiuso la sua carriera la scorsa stagione e ora, tra i diversi impegni, c’è anche quello di commentatore di Eurosport, con cui sta seguendo il Giro d’Italia 2018. Tra i temi principali di questa Corsa Rosa c’è la forma di due grandi favoriti della vigilia, il nostro ...

Giro d’Italia – Tiralongo ‘bacchetta’ Fabio Aru : il DS dell’UAE Team Emirates analizza le prestazioni del sardo : Paolo Tiralongo ha analizzato le prestazioni di Fabio Aru, corridore dell’UAE Team Emirates, disputate in questa edizione del Giro d’Italia Paolo Tiralongo, DS dell’UAE Team Emirates e preparatore di Fabio Aru, è sorpreso delle brutte prestazioni realizzate dal sardo in questa edizione del Giro d’Italia. Gian Mattia D’Alberto/LaPresseG L’ex corridore dell’Astana ha analizzato nel dettaglio le tappe della ...

Fabio Aru - Giro d’Italia 2018 : “Può ancora accadere di tutto. Non voglio darmi per vinto” : 15° a 2’36” dal leader Simon Yates. E’ questa la situazione di Fabio Aru, nella classifica generale del Giro d’Italia 2018. Una prima parte di Corsa Rosa che ha riservato poche soddisfazioni al corridore sardo, staccato anche sul suo terreno preferito, la salita. Non perde però fiducia il ciclista dalla UAE Team Emirates, guardando alle prossime tappe con convinzione nei propri mezzi. “Se dovessi scommettere su un ...

Giro d'Italia - Beppe Saronni bacchetta Fabio Aru Video : Dopo appena nove tappe, il Giro d'Italia di Fabio Aru sembra gia' irrimediabilmente compromesso. Lo scalatore sardo è apparso sempre in difficolta' [Video], sempre sulla difensiva e a volte incapace anche di limitare i danni. Nonostante l'impegno e la generosita', il capitano del Team UAE Emirates ha palesato una condizione tutt'altro che brillante. La sua posizione in classifica è molto lontana dalle aspettative della vigilia, con un ritardo di ...

Giro d’Italia 2018 : Fabio Aru e Chris Froome - possibile alleanza per ribaltare la corsa? Bisogna inventare… : Un inizio di Giro d’Italia 2018 da dimenticare. Otto tappe davvero molto deludenti per due dei corridori più attesi alla vigilia della Corsa Rosa: Fabio Aru e Chris Froome. Coloro che nel 2017, almeno nella prima settimana, hanno dato spettacolo al Tour de France, sono in nettissimo ritardo di condizione e, anche per inconvenienti vari (da segnalare una doppia caduta in questa prima parte di Giro per il britannico), sono staccatissimi in ...