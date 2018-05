“Evviva!” Occhio al meteo | dalla pioggia al sole | dove e quando arriva il bel tempo

caffeinamagazine

(Di venerdì 18 maggio 2018) Nel terzo fine settimana di maggio l’atmosfera tenderà a stabilizzarsiraneamente per il moderato aumento della pressione. Lo comunica il team del sito www.iL.it. Le ultime settimane in tutta l’Italia si è assistito a un brusco calo delle temperature, con precipitazioni nevose sugli Appennini, forti burrasche, piogge erali. Ma come sarà ilper il weekend e per la prossima settimana? Dopo l’intensa perturbazione dei giorni scorsi si sta facendo sempre più spazio il bel, tanto che il weekend che sta per entrare sarà all’insegna del cieloggiato e delle temperature miti. Sarà quindi un fine settimana prettamente primaverile su buona parte d’Italia. Sabato ilsplenderà su tutto il Centro-Sud, al Nordest e sulla pianura lombarda, salvo locali addensamenti pomeridiani sui monti del Lazio.più instabile con rovesci sparsi e occasionali ...