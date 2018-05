Eventi In piazza Kennedy torna Ravenna Crea | mercatino degli artisti | con le gag del

A Bologna estate 2018 lunga e piena di Eventi : in piazza anche lo Stato sociale : Sarà una estate 'più lunga , più larga, più inclusiva' , come promette l'assessore alla Cultura del Comune di Bologna Matteo Lepore , studiata per mettere insieme i tradizionali spettacoli , ...

Solidarietà e Moda unite da Confcommercio VdA negli Eventi 'top' in piazza Chanoux ad Aosta e a Maison&Loisir : A corollario della sfilata, intermezzi musicali e mini-spettacoli. Il doppio evento a Maison&Loisir è reso possibile anche in virtù degli sponsor Unogas; IdealCar Peugeot, Rete Amica Carrozzeria. L'...

Piazza XX si apre al vintage - allo street food e ai fiori. Il programma degli Eventi : Piazza XX Settembre torna a proporre nei prossimi mesi primaverili un ricco calendario di eventi in Piazza: vintage, street food, fiori, musica, spettacoli; un programma ricco di appuntamenti per vivere e ritrovarsi in una delle piazze più belle della città. Ad organizzare il nutrito programma di appuntamenti, in