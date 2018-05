: Evaso monitorato per radicalizzazione - NotizieIN : Evaso monitorato per radicalizzazione - CybFeed : #News #Evaso monitorato per radicalizzazione - TelevideoRai101 : Evaso monitorato per radicalizzazione -

Del detenuto tunisino,dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano, si occupa anche il pool antiterrorismo. L'uomo, 43 anni, era sotto osservazione dal 2014 perché sospettato di essere in via diislamica. E' riuscito a scappare dall'ospedale nonostante fosse controllato da tre agenti. Ricoverato al primo piano dopo aver ingoiato una lametta,sarebbe fuggito dalla finestra. Residente nelle Marche,era sposato con una donna italiana. Era detenuto nel carcere di Opera per traffico di droga.(Di venerdì 18 maggio 2018)