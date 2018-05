Europa | Atalanta ai preliminari? Ecco le date del ritiro di Rovetta

Atalanta - l'Europa va conquistata Serve una difesa quasi inedita : A causa delle squalifiche dei titolari Masiello e Toloi, i nerazzurri schiereranno Mancini e Palomino a fianco di Caldara.

Atalanta-Milan 1-1 : Masiello risponde a Kessie - Gattuso in Europa League : Il gol dell'ex Franck Kessie, una espulsione per parte, valanga di cartellini e il pareggio di Masiello al 92': succede di tutto sotto la pioggia di Bergamo, dove Atalanta e Milan chiudono sull'1-1. ...

Atalanta-Milan 1-1 : Masiello risponde a Kessié ma rossoneri aritmeticamente in Europa. Gol e highlights : Atalanta-Milan 1-1 60' Kessié, 92' Masiello IL TABELLINO Atalanta , 3-4-2-1, : Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Cristante, Gomez, Barrow , 54' Ilicic, . All. ...

Il Milan in Europa dopo il pareggio con l’Atalanta : Nel diluvio di Bergamo i rossoneri fino al 90’ erano qualificati ai gironi nel prossimo torneo, nel recupero i bergamaschi pareggiano e li rimandano all’ultima giornata

Il Milan conquista l’Europa League ma il sesto posto è a rischio : l’Atalanta strappa un punto d’oro [FOTO] : 1/22 Spada/LaPresse ...

Atalanta-Milan in tv - dove vedere la diretta streaming : è uno spareggio Europa League : Atalanta-Milan in diretta tv e streaming Atalanta-Milan in diretta su Premium Sport HD alle ore 18.00, telecronaca: Simone Malagutti. Commento tecnico: Aldo Serena, telecronaca tifoso: Carlo ...

Atalanta - Gasperini : 'Disputata una grande partita - potevamo chiudere il discorso Europa. Su Barrow e Ilicic...' : L'allenatore dell' Atalanta , Gian Piero Gasperini , ha parlato a Sky Sport dopo il pari contro la Lazio : 'Oggi abbiamo disputato una grande partita contro la Lazio, potevamo chiudere il discorso Europa. Abbiamo giocato una gara straordinaria per numero di prestazioni ...

Europa - che bagarre! Tre scontri diretti : Lazio-Inter e Atalanta-Milan-Fiorentina : L'Atalanta riporta in vita le speranze Champions dell'Inter, i bergamaschi e la Fiorentina mettono pressione sul Milan: nelle ultime due giornate si preannunciano tre veri e propri spareggi per l'...

Atalanta - Marino : 'L'Europa League il nostro scudetto' : Il ds dell' Atalanta , Umberto Marino , è intervenuto a Premium Sport prima della sfida con il Genoa: 'Le motivazioni non ci mancano, c'è grande entusiasmo nello spogliatoio e in città. Ripetere la qualificazione in Europa League per il secondo anno di fila ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Match point per l'Europa» : BERGAMO - " Ilicic può anche giocare dall'inizio con Palomino , e Masiello è recuperato. E martedì potrebbe riunirsi anche Spinazzola " . Alla vigilia della sfida casalinga con il Genoa , Gian Piero ...

Atalanta - Gasperini : “vicini all’obiettivo Europa” : “Ilicic può anche giocare dall’inizio con Palomino, e Masiello è recuperato. E martedì potrebbe riunirsi anche Spinazzola”. Alla vigilia della sfida casalinga con il Genoa, Gian Piero Gasperini annuncia di fatto le novità nella formazione della sua Atalanta: “Davanti adesso non siamo contati, è stato il momento di Barrow ma anche Petagna e Cornelius sono stati importanti per noi. E in queste quattro partite che rimangono ...

Atalanta - de Roon : 'Europa League per due anni di fila un miracolo. Barrow è importante' : Marten de Roon , centrocampista dell' Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino: 'Partita molto dura, c'è una stanchezza incredibile. C'era anche un gran caldo. Una fatica incredibile fino alla fine, vincere così è ancora più bello, ma ora ...

L'Atalanta supera il Torino 2-1 e vede l'Europa : L'Atalanta mata il Toro e ora sale al sesto posto. La corsa dirompente di Gasp e i suoi ragazzi non si ferma più. E ora il profumo di Europa è veramente intenso. Per la partita di ieri, per i tre ...

Mazzarri spinge il Torino : 'L'Europa passa dall'Atalanta' : Torino - Reduce da tre successi e due pareggi che consentono di alimentare pur minime ambizioni europee, domani il Toro di Walter Mazzarri sarà di scena a Bergamo contro un' Atalanta che in classifica ...