“Espulso subito! Questo è troppo…” Grande Fratello | Filippo Contri l’ha fatta grossa

(Di venerdì 18 maggio 2018) Al15 oramai siamo abituati a vedere e sentire praticamente di tutto. Dalle offese violente, ad atti di bullismo senza precedenti, passando per inviti e magliette non proprio educatissimi. Dopo un inizio balbettante e una lenta ripresa firmata Barbara D’Urso – geniale l’inserimento del secondo Ken umano, dell’incontro tra Simone e la Pezzopane e l’ospitata fugace della Moric – ora la produzione deve fare i conti con gli sponsor che non ne vogliono più sapere. Il motivo? Troppo trash, troppe frasi scurrili e troppi insegnamenti sbagliati (considerando che anche i più piccoli guardano il programma di Canale 5). Una questione di dignità imprenditoriale, in pratica, tanto che i ragazzi all’interno della casa si sono trovati in seria difficoltà non avendo più sponsor di abiti e cibo. L’ultima vergogna al15 è di, che ora rischia la ...