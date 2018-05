Esecutivo | maschile | singolare

huffingtonpost

(Di venerdì 18 maggio 2018) In queste ore di grandi interrogativi sul futuro del paese e del suo governo, ho provato a leggere la bozza di programma elaborata dalla neo-maggioranza M5s-Lega e oggetto di votazione da parte dei rispettivi iscritti e militanti.Sulle 18 mila e più parole utilizzare per definire i contorni e i contenuti di questo governo, solo quattro volte compare il termine donna e in nessun caso si è ritenuto di spendere tempo per i diritti LGBTQI, quasi a voler rimuovere dallo spazio pubblico di discussione ogni riferimento alla loro esistenza. All'indomani della giornata contro l'omotransfobia, non mi pare un bel segnale.Una frase in particolare mi ha colpita "Occorre introdurre politiche efficaci per la famiglia, per consentire alle donne di conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro" quasi a voler delegare esclusivamente alle figure femminili i compiti derivanti dalla ...