ilfattoquotidiano

: Ercolano, la faccia del boss del Brenta Felice Maniero diventa il logo di un ostello - TutteLeNotizie : Ercolano, la faccia del boss del Brenta Felice Maniero diventa il logo di un ostello - fattoquotidiano : Ercolano, la faccia del boss del Brenta Felice Maniero diventa il logo di un ostello -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Dopo film e serie tv, ora la sua “d’Angelo” èta ildi una struttura che accoglie turisti. Il volto di, l’exdella Mala del, è stato scelto come “frontman” dall’ “H” di. Uno scatto di qualche tempo fa, piuttosto celebre allora, che per quanto stilizzato ritrae l’exin modo assolutamente riconoscibile ed èto ildell’attività, che si trova a pochissimi metri dall’ingresso storico del parco archeologico. Fino a poche settimane fa, come riportato da Il Gazzettino, sui balconi della struttura c’erano anche striscioni col volto di, l’uomo che ha creato e guidato, negli anni Ottanta e Novanta, una holding criminale che si avvaleva di una banda di 400 persone che imperversava nel Nord Italia. Un impero che lui stesso, ...