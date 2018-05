Energia | nel 2030 domanda vista sui livelli del 1988

Vita nello spazio : Krusty - Energia per le missioni del futuro : La Nasa e la National Nuclear Security Administration (Nnsa) stanno lavorando a un progetto che prevede lo sviluppo di un reattore nucleare di dimensioni contenute, che potrebbe giocare un ruolo fondamentale come fonte di energia per le colonie umane che in futuro potrebbero stabilirsi sulla Luna e su Marte. L’esperimento, condotto presso il Nevada National Security Site della Nnsa, si chiama Kilopower Reactor Using Stirling Technology (Krusty), ...

Chi ostacola il progresso? In Italia basterebbero pannelli sul 3 - 7% del territorio per produrre Energia per tutta la popolazione : Ci sono delle tecnologie che permetterebbero al mondo di esser migliore, eppure, nonostante siano economicamente accessibili, qualcosa impedisce loro di diffondersi. Una di queste è certamente il ...

Energia verde dal deserto : la possibile novità nell’Africa Subsahriana : Recentemente nell’Africa centrale è stato avviato un progetto per rendere il deserto una risorsa, mediante la produzione di Energia solare. Con tutto quel sole, infatti, si potrebbero generare 10 mila megawatt per soddisfare i bisogni di 250 milioni di persone che vivono nelle zone limitrofe alla Grande Muraglia verde, cioè quella striscia verde ideale che attraversa tutto il continente africano subsahriano da un oceano all’altro. Con i quasi 10 ...

Energia : nel 2017 consumi in aumento e prezzi in discesa : Teleborsa, - Il 2017 ha registrato consumi finali di Energia in aumento , +1,3% rispetto al 2016, in linea con il +1,5% del PIL, ed emissioni di CO2 in leggero calo , ­-0,5%, grazie soprattutto al ...

Il 2017 ha registrato consumi finali di Energia in aumento (+1,3% rispetto al 2016, in linea con il +1,5% del PIL) ed emissioni di CO2 in leggero calo (­-0,5%) grazie soprattutto al contributo di settori come la generazione elettrica (-5%) e i trasporti (-2,2%). Nuovi massimi storici per le rinnovabili sul totale dei consumi elettrici: eolico e solare hanno raggiunto il picco del 70% su base oraria (17 aprile 2017) e l'insieme delle FER dell'87%

Energia elettrica interrotta per lavori nel centro storico : Proseguono nel centro storico i lavori da parte del personale di E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica. Nella giornata di giovedì 12 aprile i ...

E-Light di Enel Energia ancora più leggera con il 15% di sconto : Enel Energia presenta una nuova promozione davvero interessante. Sino al prossimo 17 di aprile, infatti, sarà possibile attivare con uno …

Il direttore del progetto DTT : 'L'Energia dalla fusione nucleare? Probabilmente nella seconda metà di questo secolo' : di Enzo Vitale Ingegner Pizzuto alla fine degli anni 80 l'Italia disse no al nucleare, nel 2011 un referendum confermo quella scelta, cosa è cambiato nel frattempo? 'L'Italia è uscita dal nucleare da ...

Il direttore del progetto DTT : 'L'Energia dalla fusione nucleare? Probabilmente nella seconda metà di questo secolo' : E nel mondo quali sono le nazioni che più si stanno impegnando e a che punto sono? La Germania, tanto per cambiare, è giunta ad ottimi risultati..... 'Come testimonia la partnership di ITER, che ...

Approvato ilprotocollo d'intesa tra comune di Rende e Enel Energia : ... "il mondo sta cambiando velocemente, l'industria oggi è sempre più attenta ad un utilizzo sostenibile delle energie, ben vengano allora iniziative come questa, la sinergia pubblico-privato diventa ...

L’Arera - autorità italiana dell’Energia - ha detto che sono previsti cali dei prezzi di elettricità e gas nel secondo trimestre del 2018 : L’Arera, l’autorità italiana dell’Energia, ha detto che sono previsti cali dei prezzi di elettricità e gas nel secondo trimestre del 2018. I cali previsti dall’Arera sono legati al calo dei prezzi all’ingrosso di gas ed elettricità. La stima dell’Agenzia è The post L’Arera, autorità italiana dell’Energia, ha detto che sono previsti cali dei prezzi di elettricità e gas nel secondo trimestre del 2018 ...

