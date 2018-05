Energia : Elettricità Futura - positivo terzo pacchetto Ue su mobilità : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Si tratta di un insieme di proposte sicuramente positivo che incentiva i Paesi europei a sviluppare tecnologie innovative e pulite nel settore dei trasporti”. Ad affermarlo in una nota è Simone Mori, il presidente di Elettricità Futura, dopo che oggi è stato presentato dalla Commissione Ue il terzo pacchetto sulla mobilità ‘Europe on the move’, volto a incentivare i Paesi e le imprese ...

Energia : un miliardo di persone non ha accesso all’elettricità : Da un rapporto congiunto dell’Agenzia internazionale dell’Energia, Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, Banca Mondiale, Oms e Commissione statistica dell’Onu, è emerso che il 13% della popolazione globale (un miliardo di persone) non ha ancora accesso all’elettricità. L’indagine è stata presentata a Lisbona al forum “Energia sostenibile per tutti“: il report “Tracking SDG7: The Energy ...

Energia : in Portogallo a marzo rinnovabili superano consumi elettricità : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – A marzo in Portogallo le rinnovabili prodotte (4.812 Gwh) hanno superato i consumi di elettricità, pari a 4,647 Gwh. Si tratta di un traguardo mai raggiunto negli ultimi 40 anni. E’ quanto rileva l’Apren, l’associazione portoghese per le energie rinnovabili citando i dati della Ren, la rete energetica nazionale, ed evidenziando che la produzione di rinnovabili ha rappresentato il 103,6% dei ...

L’Arera - autorità italiana dell’Energia - ha detto che sono previsti cali dei prezzi di elettricità e gas nel secondo trimestre del 2018 : L’Arera, l’autorità italiana dell’Energia, ha detto che sono previsti cali dei prezzi di elettricità e gas nel secondo trimestre del 2018. I cali previsti dall’Arera sono legati al calo dei prezzi all’ingrosso di gas ed elettricità. La stima dell’Agenzia è The post L’Arera, autorità italiana dell’Energia, ha detto che sono previsti cali dei prezzi di elettricità e gas nel secondo trimestre del 2018 ...