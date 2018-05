Emicrania | arriva il farmaco che previene gli attacchi

meteoweb.eu

: Direttamente dagli USA, arriva un nuovo rimedio contro l'emicrania - - blogdicultura : Direttamente dagli USA, arriva un nuovo rimedio contro l'emicrania - - clairmeleon : stavolta per l’occasione l’emicrania arriva PRIMA del ciclo adoro -

(Di venerdì 18 maggio 2018)negli Usa il primoin grado di prevenire glidi, problema che affligge il 15% della popolazione mondiale, più di diabete, epilessia e asma insieme. La Food and Drug Administration (Fda) americana ha dato via libera ad Aimovig*, medicinale sviluppato da Amgen e Novartis, a base di erenumab, un anticorpo monoclonale, inibitore del recettore del peptide correlato al gene della calcitonina (Cgrp), neurotrasmettitore prodotto dai neuroni nel cervello. Il prodotto, da iniettare una volta al mese si è rivelato efficace nel ridurre glidinel 60% dei malati, senza effetti collaterali. L’ok della Fda, il primo per questa nuova categoria di farmaci antagonisti del peptide del gene della calcitonina,dalle evidenze di numerosi studi clinici, tra cui quello noto con il nome di “Liberty”, presentato all’American ...