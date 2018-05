Elia Viviani cala il Tris al Giro d' Italia

VIDEO Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani vince a Nervesa della Battaglia! Esultanza sfrenata - scaraventa la bici a terra : Elia Viviani ha vinto la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018, conquistando così il terzo successo in questa Corsa Rosa. Il Campione Olimpico dell’omnium si è reso protagonista di una bellissima volata e dopo il traguardo di Nervesa della Battaglia ha scaraventato la sua bicicletta, un gesto di frustrazione dopo due giorni difficili e dopo aver ricevuto qualche critica di troppo. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...

Elia Viviani annuncia : “Torno su pista in estate - gli Europei prima tappa verso Tokyo 2020” : La forza dei grandi campioni è quella di non accontentarsi mai e porsi sempre nuovi traguardi. Dopo aver vinto la terza tappa in questo Giro d’Italia 2018, Elia Viviani ha annunciato alla RAI il ritorno alle gare nei velodromi: “Dopo il Giro stabiliremo i programmi, ci saranno tanti impegni, a partire dagli Europei su strada e su pista ad agosto. Saranno la prima tappa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020“. Ricordiamo che il 29enne ...

Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : Elia Viviani! Vince lui! 13tappa Ferrara Nervesa : Diretta Giro d'Italia 2018 streaming video e tv 13tappa Ferrara-Nervesa della Battaglia: percorso e orari, altra giornata favorevole ai velocisti.

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche. Elia Viviani rafforza la maglia ciclamino : Di seguito le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 al termine della tredicesima tappa. Elia Viviani rafforza la maglia ciclamino della classifica a punti, Simon Yates conserva la maglia azzurra (oltre alla rosa), Carapaz sempre avanti nella classifica riservata ai giovani. maglia ciclamino: CORRIDORE TEAM PUNTI 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 237 2 IRL BENNETT ...

Giro d’Italia 2018 - risultato 13a tappa : Elia Viviani vince di rabbia e consolida la maglia ciclamino : Elia Viviani torna a dettare legge in volata al Giro d’Italia 2018. Il corridore della Quick-Step Floors conquista la tredicesima tappa imponendosi allo sprint sul traguardo di Nervesa della Battaglia. Per il 29enne veneto si tratta del terzo successo in questa Corsa Rosa dopo i due ottenuti in Israele sugli arrivi di Tel Aviv ed Eilat. Alle sue spalle si piazzano l’irlandese Sam Bennett e l’olandese Danny van Poppel. Nessun cambiamento nella ...

Elia Viviani - Giro d’Italia 2018 : “Le critiche? Tutte cazzate. Ho dimostrato che sappiamo come si vince” : Elia Viviani ha vinto la Ferrara-Nervesa della Battaglia, tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Il velocista della Quick Step Floors ha così conquistato il terzo successo in questa Corsa Rosa ed è riuscito a festeggiare dopo un paio di giorni davvero complicati. Queste le dichiarazioni che il veneto ha rilasciato ai microfoni di RaiSport: “Ho esultato così bruscamente (gettando la bicicletta subito dopo il traguardo, ndr) perché ...

Giro d’Italia – Tris d’assi per Elia Viviani : favolosa volata della maglia ciclamino a Nervesa Della Battaglia : Elia Viviani vince la tredicesima tappa del Giro d’Italia partita da Ferrara e giunta a Nervesa Della Battaglia. Battuti Bennett e Van Poppel Elia Viviani ha vinto la tredicesima tappa del Giro d’Italia. Il ciclista Della Quick Step Floors ha tagliato per primo il traguardo di Nervesa Della Battaglia dopo aver percorso 180 chilometri. Battuti allo sprint Sam Bennett Della Bora Hansgrohe e Van Poppel Della LottoNL Jumbo. Ottimo il ...

Giro d’Italia 2018 - tredicesima tappa Ferrara-Nervesa della Battaglia : occasione per i velocisti - Elia Viviani per rimpinguare il bottino : La quiete prima della tempesta: la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018 precede la frazione più attesa della corsa rosa, con l’arrivo sullo Zoncolan che finalmente spezzerà gli ultimi dubbi sulla condizione di forma dei protagonisti più attesi. Intanto, però, i 180 chilometri tra Ferrara e Nervesa della Battaglia concederanno ai velocisti una bella opportunità per mettersi in mostra. Percorso C’è ben poco da dire per quanto ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : tutto invariato - Elia Viviani maglia ciclamino : tutto invariato nelle altre classifiche del Giro d’Italia 2018 dopo l’undicesima tappa. maglia ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 178 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 112 3 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 87 4 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 86 5 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 73 6 ITA BATTAGLIN Enrico TEAM LOTTO NL – JUMBO 53 7 CAN BOIVIN Guillaume ...

Giro d’Italia 2018 : le altre classifiche. Elia Viviani conferma la maglia ciclamino - Simon Yates in azzurro : Non cambiano le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 al termine della decima tappa, la Penne-Gualdo Tadino. Elia Viviani conserva la maglia ciclamino della classifica a punti, Simon Yates conserva anche l’azzurra dei GPM oltre a quella rosa. maglia ciclamino: CORRIDORE TEAM PUNTI 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 178 2 IRL BENNETT Sam BORA – ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle della settima tappa : Elia Viviani interrompe la striscia vincente - Bennett perfetto : Terza volata del Giro d’Italia 2018, per la prima volta un vincitore diverso da Elia Viviani. Sam Bennett si è imposto nella Pizzo Calabro-Praia a Mare, settima frazione dell’edizione numero 101 della corsa rosa. Andiamo a vedere le pagelle ai protagonisti di quest’arrivo a ranghi compatti. pagelle settima tappa Giro d’Italia Sam Bennet, 9: nelle due puntate precedenti aveva sempre concesso a Viviani di prendergli la ruota. ...

Giro d’Italia 2018 - risultato settima tappa. Sam Bennett beffa Elia Viviani e trionfa a Praia a Mare : L’irlandese Sam Bennett interrompe il domino in volata di Elia Viviani al Giro d’Italia 2018. Il velocista della Bora – Hansgrohe ha trionfato nella settima tappa, 159 km da Pizzo Calabro a Praia a Mare, beffando negli ultimi proprio il veneto. Bennett dopo tanti piazzamenti di rilievo riesce così a cogliere il primo successo in un Grande Giro. La Maglia Rosa resta saldamente sulle spalle del britannico Simon Yates, che non ha corso ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Elia Viviani incrementa il vantaggio nella Maglia Ciclamino : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Giro d’Italia dopo la settima tappa, giunta in volata a Praia a Mare. Maglia Ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 178 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 100 3 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 73 4 ITA MARECZKO Jakub WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 65 5 CAN BOIVIN Guillaume ISRAEL CYCLING ACADEMY 52 6 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : Pizzo Calabro-Praia a Mare. Torna in scena Elia Viviani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro d’Italia 2018, 159 chilometri tra Pizzo Calabro e Praia a Mare. Dopo le fatiche delle tre tappe in Sicilia la carovana rosa Torna sul continente e soprattutto Torna a strizzare l’occhio ai velocisti con una frazione adattissima alle ruote veloci, attese al terzo sprint della corsa dopo Tel Aviv ed Eilat nella seconda e terza frazione in Israele. In ...