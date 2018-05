Elettra Lamborghini si esibirà allo Slimefest 2018 a Mirabilandia!

Buon compleanno Elettra Lamborghini : 5 ragioni per cui adoriamo la star di #Riccanza : Party time! The post Buon compleanno Elettra Lamborghini: 5 ragioni per cui adoriamo la star di #Riccanza appeared first on News Mtv Italia.

Elettra Lamborghini : "Mai fidanzata con un rapper. Sogno di diventare mamma" : Sei innamorata? “Lasciamo stare! Diciamo che c’è un maledetto, a Miami, che non risponde ai miei messaggini. Sai che ti dico? Bisogna svegliarsi! Se non risponde vuol dire che non gli interesso abbastanza”. Ti fidanzerai con un rapper… “No! Quelli tradiscono, io non voglio i cornoni! Vorrei uno che dica ‘sono pazzo di Elettra perché è mezza matta, perché mi fa ridere’, uno che stia con me perché gli piaccio davvero e non perché sono ricca ...

Elettra Lamborghini/ "Le donne che non la danno sono il top. Sogno di rappresentare l'Italia nel mondo" : Elettra Lamborghini si racconta a 360 gradi dalle pagine di Maxim: dalla voglia di diventare mamma al messaggio per le donne fino al Sogno di sfondare nella musica.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 15:44:00 GMT)

Elettra Lamborghini : "Manager di me stessa. Mi trasferisco a Miami" : Elettra Lamborghini, fotografata da Roberta Krasnig e intervistata da Clarissa Domenicucci, è la protagonista della prima cover di Maxim, il bimestrale diretto da Lucia Limiti in edicola e sul web, edito da Magenta:prosegui la letturaElettra Lamborghini: "Manager di me stessa. Mi trasferisco a Miami" pubblicato su Gossipblog.it 10 maggio 2018 14:40.

Elettra Lamborghini ecco perché non vado ai reality : Elettra Lamborghini ha detto no al “Grande Fratello Vip” e “Isola dei Famosi”. La sua passione per la musica che al momento la impegna molto. «È da un po’ di anni che mi vorrebbero sia al Grande Fratello Vip sia all’Isola dei Famosi, ma io ora sono concentrata sulla musica. Ho già un album pronto, la prossima canzone uscirà a settembre. E poi voglio continuare a fare televisione. Il mio futuro è imprevedibile», ha detto al Festival ...

#Riccanza sbarca al Festival della TV : Elettra Lamborghini racconta il successo dello show : ... che va in onda in questo momento con un nuovo episodio ogni martedì alle 22.50 su MTV , canale 133 di Sky, e in streaming su NOWTV . Insieme a Sergio Del Prete, il responsabile contenuti Viacom ...

Stratosferica! Elettra Lamborghini - 'Pem Pem' spicca il volo : 38 milioni di views su Vevo YouTube : Risultato? milioni di fans e followers da tutto il mondo. Così come, ogni volta che è stata protagonista in Tv, Elettra Lamborghini ha mostrato una disinvoltura naturale davanti alle telecamere. Mai ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar : la rivalità con Elettra Lamborghini e il mistero della penna sempre in mano : Aida Nizar è entrata nella casa del Grande Fratello 15 da nemmeno due giorni e già ha scatenato il prevedibile inferno già ampiamente preannunciato. La star dei reality show in Spagna, già odiata a morte da Cristiano Malgioglio, infatti, durante il primo giorno di permanenza nella Casa, ha scatenato un'infinita discussione per il semplice fatto di aver vomitato in bagno, non aver pulito e aver nascosto il fatto, facendo passare Luigi Mario ...

“Cari italiani - sto arrivando”. Elettra Lamborghini - ecco la bomba che i fan aspettavano. L’ereditiera più seguita (e discussa) del momento svela il suo futuro. E sì - di mezzo c’è proprio un ruolo nella nostra tv. Dove la vedremo : Doveva essere una delle protagoniste indiscusse di questa edizione 2018 del Grande Fratello, quella che ha segnato tra l’altro il ritorno alla conduzione di Barbara D’Urso e che si sta caratterizzando fin dalle prime puntate per la grande tenacia dei suoi concorrenti, decisi sin dai primi giorni di permanenza nella casa a tirar fuori le unghie senza paura di esagerare i toni e lasciarsi andare a feroci liti sotto gli occhi ...

Elettra Lamborghini verso il GF Vip 3 dopo il successo di ‘Pem Pem’? : Grande Fratello Vip: Elettra Lamborghini nel cast? L’edizione NIP del reality più famoso di sempre è da poco tornato sul piccolo, con la conduzione di Barbara d’Urso, e già si parla del prossimo cast che andrà a formare il GF Vip 3. Oltre alla corteggiatissima Iva Zanicchi, a cui è stato chiesto di partecipare anche alla seconda edizione del programma di Ilary Blasi, spunta fuori il nome di Elettra Lamborghini. L’ereditiera ...