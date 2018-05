Elena Ceste | definitivi i 30 anni di carcere per il marito

Omicidi di Roberta Ragusa ed Elena Ceste - ecco perché questi due casi stanno cambiando la giurisprudenza : Due sentenze con rito abbreviato hanno condannato i mariti di Roberta Ragusa e Elena Ceste, rispettivamente a 20 e 30 anni di carcere per Omicidio e occultamento di cadavere. L'avvocato Antonio La Scala, presidente di Penelope Scomparsi, parte civile in entrambi i casi, ci ha spiegato perché, al netto delle differenze, queste due sentenze faranno giurisprudenza.Continua a leggere

Elena Ceste - Cassazione conferma 30 anni per il marito Michele Buoninconti. Pg : “Uccisa da atavico maschilismo” : confermata in Cassazione la condanna a trenta anni di reclusione per l’ex vigile del fuoco Michele Buoninconti, accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste, di 37 anni, scomparsa dalla sua casa di Costigliole d’Asti il 24 gennaio 2014. Il cadavere della donna fu ritrovato alcuni mesi dopo il 18 ottobre 2014 in un canale di scolo nella campagna vicino all’abitazione. La Suprema corte questa sera ha rigettato il ricorso della difesa ...

Michele Buoniconti condannato in Cassazione a 30 anni di galera per l'uccisione della moglie Elena Ceste : È stata confermata dalla Cassazione la condanna a trenta anni di reclusione per l'ex vigile del fuoco Michele Buoninconti, accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste, di 37 anni, scomparsa dalla casa coniugale di Costigliole d'Asti il 24 gennaio 2014. Il cadavere della donna fu ritrovato alcuni mesi dopo il 18 ottobre 2014 in un canale di scolo nella campagna vicino alla sua casa. La Suprema corte ha rigettato il ricorso della difesa ...

Omicidio Elena Ceste - la Cassazione conferma 30 anni al marito : Michele Buoninconti è definitivamente condannato per l’uccisione della moglie. La Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per l’ex vigile del fuoco per aver ucciso Elena Ceste, 37 anni, scomparsa dalla loro casa di Costigliole d’Asti il 24 gennaio 2014.-- È stato dunque accolta la richiesta dell’accusa, già arrivata in primo grado e in appello. Per i giudici è colpevole di aver tolto la vita alla madre dei suoi quattro ...

Delitto Elena Ceste - confermati 30 anni per Buoninconti : La prima sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Michele Buoninconti, accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste, scomparsa dalla loro casa di Costigliole d'Asti il 24 gennaio 2014.Il corpo della donna venne ritrovato nell'ottobre dello stesso anno in un canale a poca distanza dall'abitazione in cui la famiglia viveva. Secondo l'accusa, Buoninconti avrebbe ucciso la moglie, casalinga di 37 anni, ...

Elena Ceste - Cassazione conferma 30 anni per il marito Michele Buoninconti : confermata in Cassazione la condanna a trenta anni di reclusione per l’ex vigile del fuoco Michele Buoninconti, accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste, di 37 anni, scomparsa dalla sua casa di Costigliole d’Asti il 24 gennaio 2014. Il cadavere della donna fu ritrovato alcuni mesi dopo il 18 ottobre 2014 in un canale di scolo nella campagna vicino all’abitazione. La Suprema corte questa sera ha rigettato il ricorso della difesa ...

