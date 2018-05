Elements | il primo spettacolo circense sui 4 elementi naturali con numeri straordinari

meteoweb.eu

(Di venerdì 18 maggio 2018) Un sorprendentesta per debuttare al Piccolo Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo (Milano). “”, in programma per la serata di sabato 2 giugno, a partire dalle ore 20.30, è la rappresentazione dei quattro(fuoco, aria, acqua, terra) in chiave artistica. La perfezione della natura si esprime attraverso la bellezza dei corpi umani nello show ideato da Paride Orfei e Sneja Nedeva, in cui si alterneranno 25 artisti. Il ricco cast, coreografato dalla stessa Sneja, avrà modo di dimostrare la propria preparazione e crescita professionale, in performance da urlo, che regaleranno momenti di magia e di stupore a grandi e piccini. Sarà Paride Orfei, da buon padrone di casa, a presentare di volta in volta i componenti del vivace gruppo e le loro esibizioni. “” si pone lo scopo di accompagnare il pubblico in un gioco di mescolanze, dove uomo e ...