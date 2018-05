ilfoglio

(Di venerdì 18 maggio 2018) Pochi giorni prima che uno studente entrasse, oggi, in un liceo di Santa Fe per uccidere almeno otto persone, tanto per aggiornare la contabilità della mattanza folle e infinita, Kaitlin Bennett, neolaureata, è entrata nel campus della Kent State Universyty nell’Ohio con un fucile da combattimento A