Eclisse | quando ristrutturare casa conviene

vanityfair

: @MoMo_0793 ti basti sapere che quando apre questa luna rossa tutto intorno a te si fa super inquietante e i mostri… - yatadeku : @MoMo_0793 ti basti sapere che quando apre questa luna rossa tutto intorno a te si fa super inquietante e i mostri… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Controtelai e porte sono due elementi essenziali per ogni appartamento. Le moderne tecnologie permettono oggi di realizzare e installare pannelli di qualità, che abilitano un comfort senza paragoni per la vita domestica. Pensiamo alle caratteristiche isolanti, alle predisposizioni per punti luce e termostati, interruttori verticali, soluzioni a scorrimento a scomparsa, utili per guadagnare spazio. L’innovazione portata sul mercato italiano dasegue le evoluzioni dell’architettura moderna, in grado di coniugare stile e funzionalità degli accessori, con un tocco d’arte tutto nostrano. Non è un caso se nella sua trentennale storia, l’azienda abbia ottenuto più di trenta brevetti, capaci di spostare sempre più in là il limite del possibile nell’ingegnerizzazione dei controtelai, il prodotto che rappresenta il core business della compagnia. L’impegno e la passione dinel ...