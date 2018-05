Ecco il contratto di governo di Salvini e Di Maio Al via il voto on line degli iscritti

Dall'immigrazione al lavoro - dalla sicurezza alle pensioni : in 57 pagine Ecco il contratto Lega-M5s : Conflitto interessi non solo economico e per governo "Per risolvere il conflitto d'interessi, che spesso pregiudica l'azione della politica, intendiamo innanzitutto cambiare l'ambito di applicazione ...

Contratto M5s-Lega - tornano i lavori della Tav e in extremis spunta il Sud : Ecco il documento : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno depositato l'ultima bozza del loro "Contratto" e secondo alcune fonti vicine al M5S dovrebbe trattarsi della versione definitiva. Anche se l'approvazione finale spetterà agli elettori.

Governo Lega M5S : Ecco il contratto di governo : Dopo giorni di mediazioni, trattative, scontri, distanze sui temi e compromessi, è finalmente pronto il contratto del nuovo governo Lega M5S che dovrebbe già nascere nelle prossime ore. In un documento di ben 58 pagine sono contenuti numerosi punti che i due movimenti politici si prefiggono di portare a termine nell’arco dei prossimi 5 anni. ecco una sintesi degli obiettivi più discussi contenuti nel contratto. Politiche per la famiglia e per le ...

Lega-M5s - il contratto definitivo : sul reddito di cittadinanza trionfa Matteo Salvini. Ecco cosa sparisce : Ecco il contratto definitivo, l'intesa punto per punto tra Lega e M5s per il prossimo governo. Composto di 58 pagine e 30 punti, potete cliccare qui per scaricarlo e leggerlo . Rispetto alle versioni ...

Contratto di governo Lega-M5s : Ecco il testo : ... e poi, a valle di un procedimento di recupero, cessa di essere tale per essere riutilizzato quale materia seconda per la produzione di un nuovo bene, in contrapposizione al modello di "economia ...

Il contratto cambia ancora : Ecco la bozza più aggiornata : In attesa di un accordo sul premier, si lima ancora il "contratto di governo" tra Lega e Movimento 5 Stelle. Oggi la bozza (quasi) definitiva è passata al vaglio dei leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio e ha subito altri aggiustamenti, soprattutto dopo le critiche piovute un po' da ogni parte.Dopo 6 giorni di lavoro sono quindi stati definiti anche gli ultimi punti rimasti in sospeso. Domani il testo sarà votato dalla base grillina sulla ...

Governo Lega-M5S - il nuovo contratto : dalla Flat tax all’immigrazione - Ecco tutte le novità : Nella bozza finale diffusa oggi pomeriggio dall'agenzia di stampa Adnkronos, salta subito agli occhi la modifica dei punti relativi al comitato di conciliazione, all'uscita dall'Euro, alla cancellazione di 250 miliardi di debito pubblico - che diventa un escamotage contabile e non più una cancellazione vera e propria - e allo stop della Tav e del relativo "terzo valico". .Continua a leggere

Contratto di governo - le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega : Ecco il programma del patto Di Maio-Salvini : Ci sono le 5 stelle da cui è nato e su cui è cresciuto il Movimento 5 stelle. Ci sono i migranti e la linea dura del Carroccio. Non c’è il Sud, o almeno non nell’immediato. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il conflitto di interessi scomodo a Silvio Berlusconi. Non c’è lo stop alla ...

Ecco il contratto tra 'Signor Di Maio' e 'Signor Salvini' : I leader in manica di camicia, molti caffè sul tavolo. In 6 intorno, più due tecnici alla scrivania che mettono nero su bianco appunti e correzioni dettate a voce dal capo politico del Movimento 5 ...

M5S-Lega - Ecco il contratto. Via la legge Fornero e tagli alle pensioni. In rosso gli 11 nodi ancora da sciogliere : leggi il testo : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma

Contratto di governo - dall'economia alle pensioni all'immigrazione - Ecco i punti principali della bozza definitiva : Contratto di governo Lega e M5s, dalla flat tax dall'economia alle pensioni all'immigrazione, ecco i punti principali dell'ultima bozza di Contratto Se non leggi il documento, clicca qui Fornero e pensioni Sarà rivista la legge Fornero, con l'...

Governo M5s-Lega - Ecco l'ultima bozza di contratto : Se hai difficoltà a visualizzare il contenuto nel box qui sotto, clicca su questo link per scaricare la versione pdf del documento completo © Riproduzione riservata 17 maggio 2018 I COMMENTI DEI ...

Meno Ue - no massoni - no Tav Ecco la bozza finale Lega-M5s Leggi il contratto chiuso ieri sera : Su Affaritaliani.it il contratto di governo chiuso mercoledì sera alle 19. Fisco, vaccini, migranti, trattati Ue: Ecco che cosa prevede l'ultima versione dell'accordo tra Cinquestelle e Lega prevede Segui su affaritaliani.it