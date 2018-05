Ebola | l’Oms rassicura | “Non c’è emergenza internazionale”

meteoweb.eu

(Di venerdì 18 maggio 2018) L’epidemia dinella Repubblica Democratica del Congo non è unaInternazionale di Salute Pubblica. Lo ha annunciato il capo del Comitato didell’Oms Robert Steffen durante una conferenza stampa al termine di una riunione dell’organismo. “Le condizioni per dichiarare unapubblica – ha affermato – non ci sono, anche se dobbiamo affrontare diverse difficoltà per contenere la malattia”. L'articolo, l’Oms: “Non c’èinternazionale” Meteo Web.