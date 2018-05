“È stato denunciato” | altra tegola sul Grande Fratello Grossi guai per il concorrente

caffeinamagazine

: RT @anitamas9076: Filippo è stato denunciato dall’associazione Italiana Difesa degli animali. #Gf15 BEN TI STA. - Friedrike_b : RT @anitamas9076: Filippo è stato denunciato dall’associazione Italiana Difesa degli animali. #Gf15 BEN TI STA. - GazzettinoDroga : Spaccio di droga: denunciato dalla Polizia di Stato - itsmutualh : RT @anitamas9076: Filippo è stato denunciato dall’associazione Italiana Difesa degli animali. #Gf15 BEN TI STA. -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Non sembra avere davvero pace questa edizione del, che prosegue in una vorticosa alternanza di liti, squalifiche, minacce e proteste da parte di sponsor e spettatori, sempre meno in linea con un programma che sembra davvero aver fatto della violenza verbale il suo spiacevole marchio di fabbrica. Agli annali questa edizione 2018, che ha visto il ritorno al timone di comando della sempreverde Barbara D’Urso, ha già consegnato l’espulsione di Baye per l’atteggiamento da bullo nei confronti di Aida, a sua volta poi fatta fuori dal televoto tra le esultanze degli inquilini che non l’hanno mai amata, e quella di Luigi Favoloso, reo di aver scritto una frase sessista su una maglietta per poi esporla nel cuore della notte, mentre le telecamere non stavano riprendendo. Finita qui? Macché. Mentre la povera Carmelita si trova a fare i conti con le ...