Due lavori di Repubblica selezionati ai "The Drum Online Media Awards" : Repubblica .it è stata selezionata con due lavori realizzati dal Visual Lab, il team composto da giornalisti, videomaker, grafici e sviluppatori che porta...

Ivrea - lavori infiniti alla fontana : da dieci giorni a Due mesi : In corso Nigra, all'altezza del rifugio antiaereo, ancora cantieri per la fogna Conclusione annunciata per metà maggio, dal 30 marzo: 'Variato il progetto'