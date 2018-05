DS 3 Café Racer | anteprima esclusiva a Parigi

DS 3 Café Racer - la moda secondo il Gruppo PSA" : Infinita voglia di serie speciale: ora è DS Automobiles a scendere in campo con la sua DS 3 Café Racer, ispirata come lascia intendere il nome al mondo Café Racer. E sono gli stessi designer francesi a spiegare la filosofia di questo modello: 'Sinonimo di lusso - dicono al centro stile DS - con connotazioni rock, look ispirato al classicismo ...