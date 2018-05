Dream World Cup 2018 – L’Italia è Campione del Mondo : L’Italia è Campione del Mondo! Un cammino straordinario quello degli Azzurri che in finale battono il Cile per 17-4 portandosi a casa il secondo Campionato mondiale di calcio a 5 per pazienti psichiatrici. Italia trascinata da Mattia Armanni, capocannoniere del torneo con ben 24 gol, un’Italia capace di uscire dalla competizione senza mai perdere una partita. Una manifestazione che ha portato questo pomeriggio, tantissima gente al Pala Tiziano ...

Dream World Cup - Campionato del mondo calcio a 5 pazienti psichiatrici - : Italia in finale : Una soddisfazione immensa, io già così mi sento campione del mondo ' . IL TORNEO Nove squadre in campo, organizzate in due gironi da 5. E' la Dream World Cup, una manifestazione sportiva che vede in ...

Dream World Cup : Italia in semifinale : Una soddisfazione immensa, io già così mi sento campione del mondo".

A 40 anni dalla legge Basaglia ecco la Dream World Cup - il mondiale di calcio dei pazienti psichiatrici : Un gol alla pazzia. A 40 anni dalla legge Basaglia, che chiuse per sempre i manicomi in Italia, al Pala Tiziano di Roma risuona il fischio d'inizio della "Dream World Cup", il campionato mondiale di calcetto per pazienti psichiatrici. Nove nazionali da tutto il mondo, 150 giocatori, e il sogno di portare a casa la coppa. Ma per l'allenatore della nazionale italiana Enrico Zanchini, c'è una vittoria più importante: "Questi ...

A Roma Dream World Cup - calcio a 5 per pazienti psichiatrici : "Lo sport per I pazienti psichiatrici è importante perché li aiuta con reinserimento sociale e soprattutto a produrre tutta una serie di antidepressivi naturali" Così in occasione della Dream ...

Da domani scatta la Dream World Cup. Carini : 'C'è tanta emozione' : Probabilmente io essendo molto sensibile, ne ho risentito di più e mi sono chiuso nel mio mondo. Anche mia sorella ora sta passando un momento difficile…'. E oggi? 'Oggi sto molto meglio, il ...