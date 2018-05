Draft NBA | Luka Doncic spaventa tutti | ' Futuro in NBA? Non ho ancora deciso'

Draft NBA – Doncic sciocca i Phoenix Suns : “potrei restare in Eurolega - deciderò quando…” : Luka Doncic ha spiazzato tutto il mondo NBA spiegando di non essere sicuro di sbarcare negli USA a fine stagione, nonostante si sia reso eleggibile per il prossimo Draft Una notizia sconvolgente fa cadere le certezze dei tifosi dei Phoenix Suns: Luka Doncic ha spiegato di non essere sicuro di sbarcare in NBA. Dopo aver ottenuto la prima scelta al prossimo Draft NBA, la franchigia dell’Arizona, come confermato da diversi apprezzamenti del ...

Draft NBA – I Suns puntano Doncic - Kokoskov non ha dubbi : “è un prodigio - sa fare la cosa più difficile del gioco” : I Phoenix Suns puntano seriamente su Luka Doncic per il prossimo Draft NBA: coach Kokoskov ha esaltato il talento del giovane sloveno I Phoenix Suns hanno ottenuto, come da previsione, la prima scelta per il prossimo Draft NBA. La franchigia dell’Arizona dovrà dunque scegliere fra i due prospetti che vengono indicati maggiormente come selezionabili con la pick numero 1: DeAndre Ayton e Luka Doncic. Nonosante il primo abbia giocato a Tucson e sia ...

NBA : Phoenix sceglierà per prima al Draft 2018 - con il dilemma Ayton-Doncic : un giorno storico per la nostra franchigia", commenta a caldo il GM dei Phoenix Suns Ryan McDonough, dopo che la squadra dell'Arizona ha visto confermato il suo 25% di opportunità di finire davanti a ...

NBA Draft Lottery 2018 – Ai Suns la prima scelta - Kings in paradiso : delusione Cleveland Cavaliers : I Phoenix Suns sorteggiati come prima squadra dalla Draft Lottery 2018 tenutasi ieri notte: i Kings chiameranno come secondi, solo ottavi i Cleveland Cavaliers Ieri notte a Chicago la Lottery ha dato il suo verdetto. Il prossimo 21 giugno, al Barclays Center di New York, i Phoenix Suns potranno scegliere per primi al prossimo Draft. Phoenix aveva il 25% di possibilità di ottenere la prima scelta, le più alte, dovute al peggior record NBA ...