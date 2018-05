Dovizioso rinnova con la Ducati Accordo trovato fino al 2020 | attesa la conferenza

MotoGp Ducati - Dall'Igna «Entro il Mugello sapremo se Dovizioso rinnova» : TORINO - Le trattative sono in corso ma entro il Gran Premio del Mugello , in programma domenica 3 giugno, ci sarà una svolta. A dirlo è il direttore generale della Ducati Luigi Dall'Igna , presente a ...

MotoGP. Ducati - ecco perché Dovizioso non ha ancora rinnovato il contratto : Una firma che non arriva. La Ducati è l'unico dei tre top team a non aver confermato almeno uno dei due piloti. In molti si chiedono perché la casa di Borgo Panigale, anche alla luce della vittoria in ...

Moto Gp - campionato al via in Qatar. Si rinnova la sfida Marquez-Dovizioso. Ma Rossi è sempre a un passo : Illuminata dai riflettori del circuito di Losail, in Qatar, comincia la 70esima edizione del Motomondiale. Tra il “siamo pronti” di Valentino Rossi di mercoledì, il giorno prima del ritorno in sella per le prove libere, e il “pure la Suzuki va più forte di noi” pronunciato appena due settimane fa durante i test, sempre in Qatar, c’è tutto l’antipasto di questa nuova annata. Due le certezze: la Honda e Marc Marquez vanno ancora fortissimo, Andrea ...