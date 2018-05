Dovizioso con Ducati fino al 2020

Dovizioso : 'Orgoglioso del rinnovo con Ducati' : 'È stata una trattiva importante, è servito tempo per essere a posto su tutti i dettagli, ma è normale quando si tratta di un contratto importante. Sono orgoglioso'. Il pilota della Ducati Andrea ...

Andrea Dovizioso : “Una scelta di cuore - difficile rifiutare la Honda. Lorenzo con gli stessi problemi di Rossi in Ducati? Due situazioni diverse” : Finalmente la firma c’è stata. L’annuncio del rinnovo di contratto di Andrea Dovizioso fino al 2020 con la Ducati è stato un po’ il tormentone di questi mesi e oggi c’è stata l’ufficialità, tra i sorrisi sinceri del centauro e della dirigenza “Rossa”. “Ci abbiamo lavorato un po’, ma adesso è arrivata la conferma e sono strafelice – ha dichiarato Dovizioso -. Nel 2017 abbiamo fatto una ...

MotoGp – Retroscena e ammissioni - Dovizioso racconta il suo rinnovo : “ho pensato di andare via” : Andrea Dovizioso è intervenuto in conferenza stampa per ufficializzare il rinnovo con la Ducati, svelando come non siano mancati i momenti in cui ha pensato di andare via Telenovela finita, Andrea Dovizioso e la Ducati hanno ufficializzato il rinnovo del contratto, prolungato per altre due stagioni fino al 2020. Un accordo che lancia il driver italiano nella storia del team di Borgo Panigale, dal momento che rafforzerà la sua leadership di ...

Gp Francia - Dovizioso il più veloce nelle seconde libere : Roma, 18 mag. , askanews, Andrea Dovizioso ha realizzato il miglior tempo di giornata dopo le due sessioni di libere del Gran Premio di Francia, quinta prova stagionale del Mondiale MotoGp in ...

Le Mans : Dovizioso domina le seconde libere : Andrea Dovizioso firma il miglior tempo di giornata dopo le due sessioni di libere del Gran Premio di Francia, quinta prova stagionale del Mondiale MotoGp in programma sul circuito di Le Mans. Il ...

Andrea Dovizioso - GP Francia 2018 : “Stracontento per il rinnovo con Ducati - vogliamo il Mondiale. Benissimo a Le Mans” : Andrea Dovizioso ha realizzato il miglior tempo nella FP2 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese si è scatenato nel secondo turno di prove libere a Le Mans lasciandosi alle spalle Marc Marquez e Valentino Rossi. Il morale è molto alto anche per il rinnovo di contratto con la Ducati come ha confermato ai microfoni di Sky Sport: “Sono stracontento. L’anno scorso abbiamo fatto una stagione strepitosa ma ...

MotoGp - Dovizioso commenta il tanto atteso rinnovo : “ecco perché abbiamo deciso di continuare insieme” : Andrea Dovizioso ha analizzato la seconda sessione di prove libere, soffermandosi poi anche sulla questione rinnovo Dopo la sessione di questa mattina a Le Mans, i piloti della MotoGp sono tornati in pista per le seconde prove libere del Gp di Francia. Se al mattino il più veloce è stato un ottimo Marc Marquez, che ha beffato sul finale Andrea Dovizioso (QUI l’articolo dei tempi delle FP1), nel pomeriggio è stato il ducatista ad avere la ...

MotoGp - Dovizioso ha rinnovato con la Ducati : il matrimonio continua - con un chiodo fisso : Il matrimonio continua, con un chiodo fisso in testa: il titolo iridato. Ducati, Dovizioso ha rinnovato Andrea Dovizioso correrà per la Ducati almeno fino a quando avrà 34 anni: ha rinnovato il...

Dovizioso rinnova con la Ducati/ Accordo trovato fino al 2020 - attesa la conferenza stampa per i dettagli : Dovizioso ha ufficialmente rinnovato con la Ducati fino al 2020. Nella conferenza stampa, prevista per le 17:00, verranno illustrati tutti i dettagli dell'Accordo(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 13:50:00 GMT)

MotoGp - Francia prime libere nel segno di Marquez - Dovizioso è secondo : Dietro al campione del mondo in carica, leader della classifica, sono però vicinissime la Ducati di Dovizioso - 2° ad appena 25 millesimi dal rivale - e le due Yamaha di Vinales , 3° crono: 67 ...

Gp Francia - Marquez il più veloce nelle prime libere. Dovizioso secondo : È di Marc Marquez il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gp di Francia, quinta prova del Mondiale MotoGp. Il leader della classifica, in sella alla Honda, ha fatto segnare il tempo ...

MotoGP - Andrea Dovizioso vicino al rinnovo con Ducati : “Siamo ai dettagli - manca l’ufficialità” : Andrea Dovizioso è ormai prossimo a rinnovare il contratto con la Ducati. A confermarlo è stato lui stesso alla vigilia del GP di Francia 2018 in programma nel weekend. Il vicecampione del mondo, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “Non c’è ancora l’ufficialità, ma siamo vicini. Posso dire che siamo ai dettagli“. Dunque la trattativa sembra essere arrivata alla conclusione, le due parti hanno trovato il ...

MotoGP - Andrea Dovizioso vicino al rinnovo con Ducati : “Siamo ai dettagli - manca l’ufficialità” : Andrea Dovizioso è ormai prossimo a rinnovare il contratto con la Ducati. A confermarlo è stato lui stesso alla vigilia del GP di Francia 2018 in programma nel weekend. Il vicecampione del mondo, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “Non c’è ancora l’ufficialità, ma siamo vicini. Posso dire che siamo ai dettagli“. Dunque la trattativa sembra essere arrivata alla conclusione, le due parti hanno trovato il ...

Andrea Dovizioso - parla l'agente : 'Stiamo parlando con la Honda' : E' Andrea Dovizioso il pezzo da novanta del moto-mercato per la stagione 2018-2019: il pilota italiano della Ducati è letteralmente esploso lo scorso anno e quest'anno si sta confermando. 'Quanto ...