Donne | toglietevi l’anello prima di un colloquio di lavoro!

vanityfair

(Di venerdì 18 maggio 2018) L’ha provato uno studio, pubblicato da Credit Angel: un terzo delletoglie la fede o l’anello di fidanzamentodi undi lavoro. Sebbene sia politically incorrect per i datori di lavoro fare domande ai candidati sul loro stato civile o sui loro progetti relativi alla famiglia, moltepreferiscono non rivelare troppe informazioni personali. Non si sa mai. Magari, vedendo un anello di fidanzamento, il boss pensa che poi una donna voglia presto sposarsi e dunque stare assente, per esempio, per il viaggio di nozze o se vede una fede può pensare che presto possano arrivare dei bambini o che ci siano già dei piccoli in casa, pronti a prendersi morbillo e varicella e dunque a costringere la mamma a casa. Ebbene sì, anche se si parla di parità e uguaglianza di genere, lesembrano temere un atteggiamento discriminatorio. LEGGI ANCHEGli errori da evitare ...