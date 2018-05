Domani torna la notte dei musei | apertura serale straordinaria a un 1 euro

F1 - Test Barcellona 2018 : da Domani si torna in pista! Programma - orari e aggiornamenti in tempo reale : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. FOTOCATTAGNI

F1 - Test Barcellona 2018 : da Domani si torna in pista! Programma - orari e aggiornamenti in tempo reale : Dopo il GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1, le scuderie rimarranno a Barcellona perché il 15-16 maggio andrà in scena una doppia giornata di eTst. Dopo le prime cinque gare della stagione, infatti, i vari team avranno a disposizione due giorni di prove per Testare delle nuove soluzioni, provare nuove componenti, effettuare delle migliorie. Sempre il circuito del Montmelò, come questo inverno quando si svolsero 8 giorni di Test, sarà ...

Wind Crazy Day Domani 4 maggio - torna la All Inclusive Plus : Ormai Wind ci ha abituati ai Crazy Day e a quanto afferma MondoMobileWeb, domani 4 maggio dovrebbe tornare la tariffa attivabile esclusivamente entro la giornata di domani. All Inlcusive Plus che a 12€ al mese offre 15GB in 4G, 500 SMS e chiamate illimitate. Wind Crazy Day: All Inclusive Plus, chi può attivarla e come Il giorno pazzesco Wind sta diventando un appuntamento fisso ormai dopo lo stesso evento tenutosi già il 27 marzo e il 6 aprile e ...

Torna il maltempo in Campania : allerta pioggia dalle 6 di Domani : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo di colore giallo per piogge e temporali a partire dalle 6 di domani mattina e per le successive 24 ore. Sull'intero ...

Maltempo Lombardia : Domani temporali - torna l’instabilità : Da domani torna l’instabilità in Lombardia, almeno fino alla fine della prossima settimana. Le previsioni meteo dell’Arpa danno temporali in arrivo, con fenomeni intensi dal tardo pomeriggio di domani. In pianura, le minime si mantengono tra 10 e 14 gradi, le massime tra 22 e 26. Lunedì, qualche schiarita in mattinata ma prevarrà una nuvolosità irregolare fino a sera, con minime e massime in calo, e così anche martedì. Da mercoledì ...

Ad Amici 2018 torna proprio LUI a sorpresa! Tutte le anticipazioni su Domani : Stefano De Martino torna ad Amici 2018! Una notizia più bella di questa non potevamo ricerverla, noi appassionati del talent show di Maria De Filippi. La notizia del ritorno del ballerino era nell'aria da qualche giorno, ma la conferma è arrivata ufficialmente poche ore fa con la diffusione del promo televisivo per la puntata di domani sera, sabato 28 aprile, la quarta del Serale della 17esima edizione. Ritrovare Stefano tra i ballerini ...

"Non rompere - torna Domani". E poi prende a mazzate la postina : Ha massacrato di botte la postina perché "era in ritardo". Una vicenda assurda quella che ha avuto luogo a Cavriago (Reggio Emilia). La portalettere si è presentata alle 13 a casa del 70enne per consegnare una raccomandata. Non appena ha suonato il campanello, però, sono iniziate le minacce. "Non rompere i coglioni alle 13,00 torna domani alle 10,00. Se non vai via scendo giù con mazza", ha detto l'uomo. E poi non ha perso tempo. Armato di ...

Paura e delirio per la “profezia” sulla Fine del Mondo : l’Apocalisse arriva (di nuovo) Domani 23 Aprile 2018 - la bufala di Nibiru torna virale : Sono innumerevoli e deliranti le “profezie” che si sono succedute nel corso degli anni, diventate virali anche grazie all’appoggio del web che ne ha consentito la diffusione su larga scala: ormai gli autori delle bizzarre teorie sulla Fine del Mondo non si sforzano più nemmeno di fondarle su un minimo di basi scientifiche. Tanto delirio, nessun fondamento (neppure puramente/lontanamente razionale). Come ormai noto, i ...

Wind Crazy Day torna Domani 20 aprile 2018 : 15GB - chiamate e 500SMS : Ancora un Wind Crazy Day domani 20 aprile 2018, un giorno pazzesco per attivare entro la mezzanotte la tariffa mobile All Inclusive Plus con chiamate illimitate, 500 SMS e 15GB in 4G con navigazione illimitata e gratuita extra soglia a velocità ridotta a 128 Kbps, costo mensile: 12€. Wind Crazy Day: All Inclusive Plus, chi può attivarla e come Il giorno pazzesco Wind sta diventando un appuntamento fisso ormai dopo lo stesso evento tenutosi già ...

Meteo Weekend dalle due facce : oggi sereno - ma Domani tornano nuvole e pioggia : Sabato di tregua dal maltempo, ma non mancheranno i venti intensi sul Tirreno e al Sud con raffiche fino 100 km/h. Temperature in rialzo specialmente in Sicilia, Campania e Lazio. Domenica nuova perturbazione, con piogge in serata su gran parte del Nord.Continua a leggere

Da Domani torna 'un campione per amico' : ... AdrianoPanatta, Andrea Lucchetta, Francesco Graziani e Jury Chechi, perdue mesi in giro per l'Italia con l'obiettivo di trasmettere ivalori positivi dello sport e le iniziative sociali correlate:...

Traffico di Pasquetta - operazione rientro Code alle frontiere e sulla Milano-Venezia Oggi sole - ma da Domani torna la pioggia : sulla A4 coda tra Padova e Vicenza e 11 km di incolonnamenti nei pressi di Verona. Situazioni difficili in corrispondenza con le maggiori città e nei tratti verso il mare

