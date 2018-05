Djokovic in semifinale | trova Nadal

Internazionali Bnl d'Italia. Novak Djokovic in semifinale : Novak Djokovic conquista le semifinali degli Internazionali Bnl d'Italia a Roma. Il tennista serbo ha battuto ai quarti il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 2-6 6-1 6-3. Tra lui e la finale ...

Internazionali Bnl d’Italia. Novak Djokovic in semifinale : Novak Djokovic conquista le semifinali degli Internazionali Bnl d’Italia a Roma. Il tennista serbo ha battuto ai quarti il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 2-6 6-1 6-3. Tra lui e la finale ora c’e’ Rafael Nadal, numero 2 al mondo e prima testa di serie del torneo che oggi ha eliminato Fabio Fognini. Sara’ Novak Djokovic a sfidare domani lo spagnolo Rafael Nadal nella semifinale della parte alta del tabellone ...

Nadal : 'Semifinale contro Djokovic? Meglio Nishikori...' : Punta dritto alla finale degli Internazionali, Rafael Nadal. Lo spagnolo ha avuto la Meglio su Fabio Fognini e ora è pronto a dare il massimo per arrivare in fondo alla competizione. Arrivato in ...