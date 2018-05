DIRETTA Serie B | risultati | classifica e verdetti dell' ultima giornata

Blastingnews

(Di venerdì 18 maggio 2018) Le partite - aggiornamento al minuto 35 Ascoli-Brescia 0-0 Marcatori: Bari-Carpi 1-0 Marcatori: 28' Galano B Cesena-Cremonese 0-0 Marcatori: Cittaa-Pro Vercelli 0-0 Marcatori: Empoli-Perugia 0-1 Marcatori: 2' Di Carmine P Frosinone-Foggia 0-0 Marcatori: Novara-Entella 0-0 Marcatori: Salernitana-Palermo 0-0 Marcatori: Spezia-Parma 0-1 Marcatori: 12' Ceravolo P Ternana-Avellino 1-0 Marcatori: 10' Signori T Venezia-Pescara 0-0 Marcatori: L'diB Ultimi 90 minuti tutti da re per laB. In, grazie aidi questa 42esima e, conosceremo idel torneo cadetto. Ricordando poi che ci saranno da giocare playoff e playout. Finora sappiamo che l'Empoli ha con pieno merito conquistato la promozione inA, che la lotta per i playoff è chiusa mentre in coda può ancora succedere tutto. Chi scendera' inC insieme a ...