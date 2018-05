Diretta gol Serie B | i risultati in tempo reale dalle 20 30

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata e Diretta gol live score : tutti in campo! (42^ giornata) : RISULTATI SERIE B, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi venerdì 18 maggio. Si gioca la 42^ giornata, ultima della cadetteria(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 20:09:00 GMT)

VUOI SCOMMETTERE? MICHELLE HUNZIKER E AURORA RAMAZZOTTI/ Diretta : le regole del game show : VUOI SCOMMETTERE? Ecco le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di oggi giovedì 17 maggio: MICHELLE HUNZIKER e AURORA RAMAZZOTTI debuttano con Maria De Filippi e company.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:08:00 GMT)

Diretta / Italia Belgio Under 17 (risultato live 1-0) streaming video e tv : gol di Gyabuaa! : Diretta Italia Belgio Under 17 streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della semifinale degli Europei Under 17 (oggi 17 maggio 2018)(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 14:38:00 GMT)

La Zanzara - Cruciani mangia in Diretta radio una nutria : “È tutto regolare. Questa carne è favolosa” : Dopo l’agnellino e il coniglio, stavolta è toccato a una nutria. Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara (radio24), ieri sera si è “deliziato” il palato con uno spezzatino di nutria, preparato da un ascoltatore cremonese della trasmissione radiofonica. Tra le proteste del co-timoniere, David Parenzo, e le telefonate di ascoltatori contrariati, Cruciani ha allestito sulla sua scrivania un fornellino per riscaldare la ...

Risultati Serie C / Playoff 2^ turno - Diretta gol livescore : Piacenza qualificato - tanti gol lampo! : Risultati Serie C Playoff 2^ turno: diretta gol livescore delle partite di oggi, martedì 15 maggio. Si gioca ancora in gara secca: il Monza viene eliminato in casa dal Piacenza(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:10:00 GMT)

Diretta/ Monza Piacenza (risultato live 0-1) streaming video e tv : gol lampo di Pesenti! : Diretta Monza Piacenza info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del 2^ turno dei playoff di Serie C (oggi 15 maggio)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:10:00 GMT)

Risultati Serie C/ Playoff 2^ turno : Diretta gol livescore delle partite (martedì 15 maggio) : Risultati Serie C Playoff 2^ turno: diretta gol livescore delle partite di oggi, martedì 15 maggio. Si gioca ancora in gara secca, chi perde va a casa(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 08:00:00 GMT)

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in Diretta : in corso i primi singolari. Attesa per gli italiani : in campo Camilla Rosatello - sotto di ... : OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d'Italia 2018 di Tennis sulla terra rossa del Foro Italico: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si ...

Diretta/ Roma-Juventus - risultato live 0-0 - streaming video e tv : gol annullato a Dybala : DIRETTA Roma Juventus, info streaming video e tv: a entrambe manca un punto per raggiungere l'obiettivo, rispettivamente Champions League e scudetto.

Diretta/ Roma-Juventus (risultato live 0-0) streaming video e tv : giallorossi in dieci - espulso Nainggolan : Diretta Roma Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Manca un punto: ai bianconeri per lo scudetto, ai giallorossi per la Champions League. La Juventus pareggia 0-0 in casa della Roma e ottiene il punto che le serviva per avere la certezza matematica del settimo scudetto consecutivo!

Diretta/ Sampdoria Napoli (risultato live 0-1) info streaming video e tv : la sblocca Milik con un gran gol! : Diretta Sampdoria Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I partenopei hanno abbandonato il sogno scudetto, blucerchiati lontani dall'Europa(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 22:09:00 GMT)