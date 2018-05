Dimissioni in blocco dei vescovi cileni dopo lo scandalo pedofilia

huffingtonpost

(Di venerdì 18 maggio 2018) "Vogliamo comunicare che tutti noipresenti a Roma, per iscritto, abbiamo rimesso i nostri incarichi nelle mani del Santo Padre, affinché decida lui liberamente per ciascuno". Lo fanno sapere ial termine degli incontri avuti con papa Francesco in Vaticanola crisi della Chiesa cilena per lo."Ci mettiamo in cammino - continuano i-, sapendo che questi giorni di dialogo onesto hanno rappresentato una pietra miliare di un profondo processo di cambiamento guidato da papa Francesco. In comunione con lui, vogliamo ristabilire la giustizia e contribuire alla riparazione del danno causato, per dare nuovo impulso alla missione profetica della Chiesa in Cile, il cui centro sarebbe sempre dovuto essere in Cristo"."Desideriamo - concludono - che il volto del Signore torni a risplendere nella nostra Chiesa e ci impegniamo per ...