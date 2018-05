Digitale | l' Italia resta indietro Peggio solo Bulgaria | Grecia e Romania

Digitale - Italia fanalino di coda in Ue : ANSA, - BRUXELLES, 18 MAG - Per il quarto anno consecutivo l'Italia, malgrado miglioramenti, non avanza nella digitalizzazione ma resta fanalino di coda in Europa sotto la media Ue. Nella misura dell'...

Sanità Digitale : a che punto siamo in Italia? : La Sanità digitale è un complesso di operazioni che vogliono favorire l’amministrazione della Sanità, pubblica e privata, e facilitare il lavoro.

Italiaonline cresce con il Digitale e le PMI. Converti : Attese positive per 2018 : Teleborsa, - Italiaonline continua a crescere nel business digitale , che va progressivamente compensando l'invecchiamento dei business tradizionali in capo a Seat Pagine Gialle, contribuendo ad una ...

Milano da leggere - ebook gratis per convincere gli italiani a passare al Digitale : I lettori digitali – aumentati del 12% secondo uno studio di Tiendeo – saranno felici di poter scaricare ebook gratuiti con Milano da leggere, l’iniziativa del sistema bibliotecario del capoluogo lombardo per far conoscere e diffondere la lettura digitale attraverso testi dedicati a Milano. Inaugurata ad aprile e attiva fino al 30 giugno, la terza edizione di Milano da leggere – che ha come tema umorismo e ironia – ...

Si accende oggi Motor Trend sul canale 56 del Digitale terrestre (Discovery Italia) : Un nuovo grande brand targato Discovery debutta sul digitale terrestre free in Italia: il 29 aprile arriva Motor Trend al canale 56.E’ il nuovo canale del gruppo che racconta a 360 gradi la passione per i Motori: una passione sempre più comune anche al pubblico femminile. Motor Trend è unico nel panorama televisivo nazionale ed è la sola destinazione dedicata al mondo dei Motori 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 ...

Emoticon dell'antichità. Ricercatrice italiana realizza la prima banca dati Digitale di segni grafici mai tradotti : Le Emoticon, faccine colorate che sintetizzano il nostro stato d'animo, appartengono ormai al nostro modo di comunicare, imposto dalla rivoluzione tecnologica di smartphone e social. Ma questi segni ...

FS Italiane racconta al Festival di Perugia la mobilità collettiva integrata nell'era Digitale : Il viaggio, la mobilità integrata globale e la media literacy nell'era digitale, un nuovo modo per dialogare con i giovani . Temi centrali la digitalizzazione, l'esperienza di viaggio e i ...

Il Digitale spinge gli affitti brevi in Italia : vince il contratto a sei mesi : (Foto: Uniplaces) Ancora oggi la casa, per molti, resta un sogno difficile da realizzare. Eppure, crisi a parte, c’è un ramo del settore immobiliare che continua a crescere in modo esponenziale. Si tratta del mercato delle locazioni. La domanda di case in affitto in Italia è altissima. Il numero di contratti annuali è circa quattro volte maggiore di quello della compravendita di abitazioni, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate. E in questo ...

Dimezzare l'Irap - riformare l'Irpef - fisco Digitale per abolire davvero Equitalia. Le tasse secondo Luigi Di Maio : Ridurre gli adempimenti fiscali delle imprese e dei professionisti, Dimezzare l'Irap, riformare gli scaglioni Irpef. Queste in estrema sintesi le priorità fiscali di Luigi Di Maio, esposte in un intervento sul Blog delle Stelle."Un'Italia fondata sulla Qualità della Vita deve innanzitutto sgravare le imprese dal peso di una burocrazia fiscale che imprigiona le migliori energie produttive" [...] "Il titolare di uno studio ...

Fisco : Di Maio - fisco Digitale per abolire sistema Equitalia : Roma, 31 mar. (AdnKronos) – abolire il sistema Equitalia di nome e di fatto attraverso il fisco digitale. Lo spiega il leader M5S, Luigi Di Maio, in un post sul Blog delle Stelle. “Insieme alla riduzione della pressione fiscale, attraverso il dimezzamento dell’Irap e la riforma degli scaglioni Irpef, una delle nostre priorità -sottolinea- sarà semplificare il quadro fiscale investendo nella digitalizzazione e ...

5G - aumentano i test in Italia. Genova apre un laboratorio Digitale : Presentazione di progetti sul 5G (Getty Images) Un’altra città in Italia si aggiunge alle sperimentazioni del 5G. Genova diventa l’ottava città del Belpaese ad aver avviato un progetto per testare le reti di quinta generazione e le loro applicazioni. Nella città della Lanterna è stato aperto un laboratorio 5G di telecomunicazioni e internet delle cose. Il progetto partirà nel campus di Erzelli. Il test è frutto dell’accordo tra ...

... aperte le iscrizioni per il primo evento in italia di formazione e aggiornamento sul marketing Digitale nel settore sport. : "Porteremo a Riccione il primo evento in italia di Digital marketing verticale nel settore sport. Questa è la novità - afferma Arianna Ioli, Content manager e storyteller dello #sportmarketingfest [...