Differenziata | getta cartone nella carta | rischia di finire in galera

(Di venerdì 18 maggio 2018) Una multa salata per un errore che forse in molti riterranno banale, ma che gli svizzeri puniscono con una sanzione. Ben 200 euro di franchi di ammenda per averto un po' dinel container della.Siamo a Neuchatel, Svizzera romanda. Il 75enne a ben vedereva di dover pagare 260 franchi eva pure il carcere (2 giorni) a causa dell'insolvenza. In Ticino mischiareè possibile, ma non a Neuchâtel. E così i vigili hanno rintracciato l'incauto cittadino e gli hanno presentato il conto. Multa che l'uomo, che vive con una pensione minima, non aveva intenzione di pagare: "Non so davvero come pagarla... Sono uno rispettoso della legge e dell'ambiente, è davvero ingiusto... mi sono semplicemente confuso".A dire il vero il 75enne non è l'unica vittima di queste contravvenzioni. Secondo quotidiano romando a La Chaux-de-Fonds, che riporta una ...