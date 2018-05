: ?? #BREAKING #Governo Di Maio: Contratto sarà sottoposto al voto online venerdì - you_trend : ?? #BREAKING #Governo Di Maio: Contratto sarà sottoposto al voto online venerdì - e_cappelletti : A tutti gli iscritti al Movimento, attenzione domani non mancate a questo appuntamento con la storia: #ULTIMORA GO… - Agenzia_Ansa : Di Maio: 'Premier nei prossimi giorni. Domani voto online sul contratto' - -

Al via, dalle 10 e fino alle 20,ilonline degli iscritti del M5S sul"per il governo di cambiamento" tra il Movimento e la Lega. Lo annuncia Disul blog delle Stelle, aggiungendo che il Movimento "ha lavorato più di 70 giorni per arrivare fin qui". "Sono felice perché in questonon ci sono solo proposte, non c'è solo un'idea di Paese, non solo le nostre battaglie storiche (...), "ci sono gli italiani", afferma Di, "ci sono io in quanto cittadino italiano,ci sei tu. (...)Unaera sta per cominciare".(Di venerdì 18 maggio 2018)