Di Maio tiene sul tavolo la sua premiership

(Di venerdì 18 maggio 2018) Sentite la differenza. Ecco Luigi Di, alle dieci di mattina già su Facebook. Ci crede: "Non so se sarò io il premier, ma il nostro programma andrà al governo". Non c'è il passo di lato nelle sue parole. Dice che è fatta: "La prossima settimana si parte. È un momento storico". Ecco Matteo Salvini, un altro iperattivo social, parla a Monza intorno a mezzogiorno. E' ambiguo come spesso accade: "Faremo di tutto perché un governo nasca, in ogni caso un governo nascerà. Lunedì sicuramente andremo dal presidente Mattarella per rispetto, perché comunque si chiuda abbiamo fatto tutto il possibile". Parole che fanno diminuire il livello di certezza in questa trattativa che sembra infinita, salvo poi ufficializzare il via libera del consiglio federale al contratto.La dinamica è questa. Dicerca di blindare il ...