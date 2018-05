Di Maio | ' Pronto a fare un passo indietro sulla premiership'

Contratto M5S-Lega - Berlusconi : a Salvini ho consigliato di tornare a casa. Di Maio : pronto a passo indietro su premier : Nuovo stop di Silvio Berlusconi al governo M5S-Lega . Intanto Luigi Di Maio si dice pronto a fare un passo di lato. 'Ho sempre detto che se il problema sono io, sono disponibile a non fare io il ...

Governo - su Rousseau voto contratto Lega-M5s/ Berlusconi - “Salvini sbaglia con Di Maio. Io pronto a premier” : Governo, il contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Giustizia, Ue, Sud, Reddito di cittadinanza e flat tax. voto online su Rousseau(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 12:52:00 GMT)

"A disposizione - come sempre" Carelli pronto a fare il premier Salvini e Di Maio trattano sui nomi : Nessuna indisponibilità da parte di Emilio Carelli, l'ex direttore di Skt Tg 24 e cresciuto in Mediaset dove assieme a Enrico Mentana, Lamberto Sposini, Cesara Buonamici e Cristina Parosi ha contribuito a lanciare il TG5, per andare a ricoprire Segui su affaritaliani.it

Governo - nuovo vertice Di Maio-Salvini/ Contratto con Lega pronto - premier al M5s? Nomi : Fraccaro e Bonafede : Governo, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, nuovo vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i Nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:06:00 GMT)

GOVERNO - SALVINI-DI Maio : NIENTE STAFFETTA?/ Contratto M5s-Lega quasi pronto : “nomi ministri? Solo politici” : GOVERNO M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di MAIO, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su Contratto di GOVERNO, oggi si chiude?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:45:00 GMT)

Salvini e Di Maio alle strette - Mattarella ha pronto un piano B : ... mentre il capo politico del M5s parlando con i giornalisti alla Camera sottolinea: 'Stiamo cercando una soluzione politica per la premiership, nei tecnici non ci credo. Se serve a far partire il ...

Di Maio Pronto a tutto pur di non perdere l'occasione governo : Se Luigi Di Maio non fosse di Pomigliano d'Arco, ma della Francia d'ancien régime sarebbe un volterriano 'Candide o dell'ottimismo'. Chiudiamo, stiamo per chiudere, domani è tutto fatto, e via così. ...

[Il retroscena] Berlusconi ci prova : pronto a fare il premier. E Cottarelli molla Di Maio e Salvini : "Ridicoli" : ... e tornato candidabile dopo anni di purgatorio, Berlusconi ha deciso di salire sul suo aereo e di raggiungere la capitale della Bulgaria più per farsi vedere che per discutere della politica ...

Lega-M5S - contratto quasi pronto Premier 'politico' e non 'tecnico' Di Maio : "Scriviamo la storia". Video : quasi raggiunto l'accordo di programma tra Lega e Movimento 5 Stelle, con una bozza 'sostanziale' di contratto che sarà presentata al Quirinale nelle prossime ore, mentre si continua a lavorare sul futuro Premier per il 'governo del cambiamento'. A Palazzo Chigi... Segui su affaritaliani.it

Lega-M5S - contratto quasi pronto Si cerca il nome del premier terzo Di Maio : "Scriviamo la storia". Video : "La discussione sul contratto sta andando molto bene, speriamo di chiudere. Manca il nome del premier. C'è un ottimo clima. Ovviamente si sta scrivendo la storia, ci vuole un pò di tempo. Per la prima volta nella storia si porta avanti una trattativa sui temi", ha detto Luigi Di Maio... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini-Luigi Di Maio - pronto il patto post-elezioni : Luigi Di Maio dice che 'sarà un ballottaggio tra noi e la Lega '. Così, il candidato premier dei 5 Stelle definisce le elezioni invocate per il mese di luglio . Ma quelle parole hanno un significato ...

Di Maio : 'Sfido Salvini nelle urne'. Ma è pronto il patto post-elezioni : Anche lo slogan della campagna, già pronto, sarà personalizzato sulla sfida tra il nuovo mondo e il vecchio, su chi è stato responsabile e chi ha fatto naufragare gli accordi. E tutto fa pensare che ...

Salvini-Di Maio chiedono elezioni l’8 luglio. Mattarella pronto a governo di tregua : Terzo e ultimo giro di consultazioni al Colle: uno spazio di accordo non sembra possibile. M5s conferma l’indisponibilità a governare con Berlusconi ma la Lega non molla il Cavaliere. Salvini e Di Maio d’accordo sulla possibile data delle urne: senza Esecutivo politico al voto l'8 luglio. Il Quirinale pronto a varare un governo neutro. Senza la fiducia in Parlamento, il Colle paventa elezioni estive...

Salvini : "Pronto a governo centrodestraAltrimenti si vota l'8/7 - per Di Maio è ok" : Le delegazioni di M5s e centrodestra hanno incontrato Mattarella ma la situazione non si sblocca: pentastellati pronti a governare con Salvini, centrodestra avanti unito. Il Pd: "Stiamo con il Colle"